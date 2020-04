Utrechtse wethouder na uitstel Vuelta: ‘Het is geen straatbarbecue die je verplaatst’

Zoals de start van de Tour de France in 2015 de stad in een roes kreeg, had nu de Vuelta Utrecht op 14 en 15 augustus in de ban van het wielrennen moeten brengen. De voorbereidingen zijn al lange tijd bezig. ,,Zeker ook voor alle vrijwilligers, buurtbewoners en actieve ondernemers die zich op de komst van de wielerronde hadden verheugd is dit een tegenvaller", zegt Verschuure.

,,Corona zet de hele sportwereld op zijn kop en het treft nu ook de Vuelta. Een concrete nieuwe datum is er nog niet. De internationale wielerbond UCI en de Spaanse organisatoren gaan de komende weken overleggen wanneer de ronde wel verreden kan worden. Pas dan bekijken we met La Vuelta Holanda, met Den Bosch, Breda en de provincies wat de mogelijkheden zijn.”



In Breda heeft wethouder Daan Quaars (Sport) er ook wat zorgen bij. ,,De consequenties zijn nu nog niet inzichtelijk, maar ze zijn hoe dan ook enorm. Het is geen straatbarbecue die je verplaatst. Breda is al twee jaar bezig om het evenement te organiseren", vertelt Quaars. ,,We zagen het uiteraard wel aankomen. Het is goed dat het half augustus niet doorgaat. Maar we hebben nu ongelooflijk veel vragen, en iedere vraag leidt tot moeilijke antwoorden. De signalen die we krijgen zijn dat de organisatie nog steeds graag naar Nederland komt. De wereld verandert dagelijks, het is onze taak om te anticiperen op de beslissingen die de UCI neemt."