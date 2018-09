Van Baarle niet meer van start in de Vuelta

Van Baarle valt na finish: 'Er liep een idioot over de weg'

6 september Dylan van Baarle strompelde de bus van Team Sky in, ruim een half uur nadat hij als tweede was geëindigd in de twaalfde etappe van de Vuelta. De Zuid-Hollander was kort na de finish net als etappewinnaar Alexandre Geniez ten val gekomen door een overstekende man, vermoedelijk een official.