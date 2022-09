Vijftiende etappe Vuelta: weer finish bergop, houdt leider Remco Evenepoel stand?

Na de eerste hindernis is het wachten op de Alto del Purche (eerste categorie): 9,1 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,6 procent. Een flinke beproeving, maar het is eigenlijk slechts een opwarmertje voor de slotklim.



Want dat is de Alto Hoya de la Mora. Deze beklimming in de Sierra Nevada is bijna twintig kilometer lang en kent een gemiddeld stijgingspercentage van 7,9 procent. De finish ligt op ruim 2500 meter hoogte. De etappe lijkt dus gemaakt voor de echte berggeiten.