Vuelta 2023 | Dit zijn alle deelnemers aan de Ronde van Spanje

De Ronde van Spanje gaat zaterdag in Barcelona van start met een ploegentijdrit. Ruim drie weken later is Madrid het decor van de laatste rit. De teams maken een voor een hun ploegen bekend, dus wij zetten alle deelnemers aan de Vuelta 2023 voor je op een rij.

Jumbo Visma met Jonas Vingegaard en Primoz Roglic

Jumbo-Visma start met de Deense Tourwinnaar Jonas Vingegaard en de Sloveense Girowinnaar Primoz Roglic als kopmannen. De twee krijgen de Amerikaan Sepp Kuss, de Nederlanders Wilco Kelderman, Robert Gesink en Dylan van Baarle, de Hongaar Attila Valter en de Sloveen Jan Tratnik mee ter ondersteuning. Bergop moeten vooral Kuss en Kelderman (opnieuw) hun waarde bewijzen. De Amerikaanse klimknecht rijdt zijn derde grote ronde van het jaar.

Jumbo-Visma wil proberen alle drie de grote rondes in hetzelfde jaar te winnen. ,,Een ambitieus doel dat we durven uit te spreken en waarvoor we een enorm veelzijdig en sterk achttal op de been kunnen brengen in Spanje”, blikte ploegleider Marc Reef vooruit op de teamwebsite. ,,We zijn overal op voorbereid met deze ploeg en ik kijk er heel erg naar uit om met deze renners te kunnen starten in Barcelona.”

Het team wordt aangevoerd door de winnaars van de twee meest recente grote rondes. ,,Zij beginnen samen als leiders van deze ploeg aan de koers”, legde Reef uit. ,,Roglic heeft een zeer goede voorbereiding gehad met na de Giro eerst rust en daarna een hoogtestage gevolgd door de Ronde van Burgos (die hij gisteren als winnaar afsloot, red.). Vingegaard heeft zijn rust genomen na zijn Tourwinst, maar heeft daarna de training weer opgepakt en de signalen die we van hem gekregen hebben, zijn ook zeer goed. Het grote doel is dat een van hen uiteindelijk met de rode trui naar Madrid rijdt.”

Evenepoel

Remco Evenepoel van Soudal Quick-Step kijkt met vertrouwen uit naar de Ronde van Spanje. De winnaar van de Vuelta van vorig jaar staat zaterdag opnieuw als een van de favorieten aan de start in Barcelona. ,,Het zal heel speciaal zijn om terug te keren in de Vuelta met rugnummer 1 en de prachtige Belgische kampioenstrui om mijn schouders.’’

Evenepoel krijg in Spanje steun van Andrea Bagioli, Mattia Cattaneo, Jan Hirt, James Knox, Casper Pedersen, Pieter Serry en Louis Vervaeke.

Mas maakt rentree

Enric Mas maakt zaterdag tijdens de Ronde van Spanje zijn rentree in het peloton. De 28-jarige Spanjaard van Movistar is hersteld van de breuk in zijn rechterschouderblad, die hij opliep tijdens de Ronde van Frankrijk. Hij was de eerste uitvaller in de Tour de France na een val in de eerste etappe.

De kopman van Movistar wordt tijdens de aankomende Vuelta gesteund door Carlos Verona, Oier Lazkano, Iván García, Jorge Arcas, Nélson Oliveira, Rúben Guerreiro en Einer Rubio. Mas eindigde drie keer op de tweede plaats in de Vuelta, in 2018, 2020 en 2022.

UAE Team Emirates

UAE Team Emirates begint met de Spanjaard Juan Ayuso en de Portugees João Almeida als kopmannen. Ayuso eindigde vorig jaar als derde in de Vuelta, Almeida werd dit jaar derde in de Ronde van Italië. Ayuso en Almeida worden in Spanje bijgestaan door Marc Soler, Jay Vine, Finn Fisher-Black, Sebastián Molano en de tweelingbroers Rui en Ivo Oliveira. Tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar, die ook voor de ploeg rijdt, slaat de Vuelta over.

Thymen Arensman

Ineos Grenadiers heeft Thymen Arensman geselecteerd voor de aankomende Ronde van Spanje. De 23-jarige Nederlander moet kopman Geraint Thomas bergop ondersteunen in de Vuelta.

Arensman eindigde zelf tijdens de Vuelta van vorig jaar als zesde. Hij won tijdens de Spaanse rittenkoers tevens de koninginnenrit op Sierra Nevada. Afgelopen mei werd hij eveneens zesde in de Ronde van Italië. Thomas, de winnaar van de Ronde van Frankrijk van 2018, eindigde dit jaar als tweede in Italië.

Naast Arensman en Thomas staan ook Egan Bernal, Jonathan Castroviejo, Laurens De Plus, Omar Fraile, Filippo Ganna en Kim Heiduk namens Ineos aan de start.

Alle ploegen

INEOS Grenadiers

• Geraint Thomas

• Thymen Arensman

• Egan Bernal

• Jonathan Castroviejo

• Laurens De Plus

• Omar Fraile

• Filippo Ganna

• Kim Heiduk

Soudal Quick-Step

• Remco Evenepoel

• Andrea Bagioli

• Mattia Cattaneo

• Jan Hirt

• James Knox

• Casper Pedersen

• Pieter Serry

• Louis Vervaeke

Astana

• David de la Cruz

• Joe Dombrowski

• Vadim Pronskiy

• Javier Romo

• Luis Leon Sanchez

• Samuele Battistella

• Fabio Felline

• Andrey Zeits

Movistar

• Enric Mas

• Carlos Verona

• Oier Lazkano

• Iván García

• Jorge Arcas

• Nélson Oliveira

• Rúben Guerreiro

• Einer Rubio

UAE Team Emirates

• Juan Ayuso

• João Almeida

• Marc Soler

• Jay Vine

• Finn Fisher-Black

• Sebastián Molano

• Rui Oliveira

• Ivo Oliveira

Groupama-FDJ

• Lenny Martinez

• Romain Grégoire

• Michael Storer

• Clément Davy

• Lorenzo Germani

• Rudy Molard

• Lewis Askey

• Samuel Watson

Jumbo-Visma

• Jonas Vingegaard

• Primoz Roglic

• Sepp Kuss

• Wilco Kelderman

• Robert Gesink

• Dylan van Baarle

• Attila Valter

• Jan Tratnik

Lidl-Trek

• Bauke Mollema

• Edward Theuns

• Otto Vergaerde

• Juan Pedro Lopez

• Amanuel Ghebreigzabhier

• Jacopo Mosca

• Kenny Elissonde

• Julien Bernard

Intermarché Circus Wanty

• Boy van Poppel

• Gerben Thijssen

• Rui Costa

• Kobe Goossens

• Rune Herregodts

• Julius Johansen

• Hugo Page

• Rein Taaramäe



Lotto Dstny

• Lennert Van Eetvelt

• Thomas De Gendt

• Sébastien Grignard

• Sylvain Moniquet

• Milan Menten

• Andreas Kron

• Eduardo Sepulvedo

• Jarrad Drizners

AG2R Citroën

• Andrea Vendrame

• Geoffrey Bouchard

• Paul Lapeira

• Nicolas Prodhomme

• Damien Touzé

• Larry Warbasse

• Mickael Cherel

• Dorian Godon

Alpecin-Deceuninck

• Kaden Groves

• Edward Planckaert

• Jimmy Janssens

• Robbe Ghys

• Jason Osborne

• Maurice Ballerstedt

• Samuel Gaze

• Tobias Bayer

DSM-Firmenich

• Romain Bardet

• Romain Combaud

• Alberto Dainese

• Sean Flynn

• Chris Hamilton

• Lorenzo Milesi

• Oscar Onley

• Max Pool

Cofidis

• Jesús Herrada

• Bryan Coquard

• Rémy Rochas

• François Bidard

• José Herreda

• Rubén Fernández

• Davide Cimolai

• Andre Carvalho

EF Education-EasyPost

• Hugh Carthy

• Andrea Piccolo

• Stefan Bissegger

• Marijn van den Berg

• Sean Quinn

• Diego Andrés Camargo

• Jonathan Caicedo

• Julius van den Berg

Jayco AlUla

• Eddie Dunbar

• Filippo Zana

• Jan Maas

• Felix Engelhardt

• Welay Hagos Berhe

• Callum Scotson

• Michael Hepburn

• Matteo Sobrero

Arkéa-Samsic

• Élie Gesbert

• Cristián Rodríguez

• Kévin Vauquelin

• Michel Ries

• Kevin Ledanois

• Hugo Hofstetter

• Mathis Le Berre

• Lukasz Owsian

BORA-Hansgrohe

• Cian Uijtdebroeks

• Sergio Higuita

• Aleksander Vlasov

• Lennard Kämna

• Ben Zwiehoff

• Jonas Koch

• Nico Denz

• Emanuel Buchmann

TotalEnergies

• Thomas Bonnet

• Steff Cras

• Fabien Doubey

• Alan Jousseaume

• Pierre Latour

• Paul Ourselin

• Geoffrey Soupe

• Dries van Gestel

Bahrain Victorious

• Wout Poels

• Santiago Buitrago

• Damiano Caruso

• Matevz Govekar

• Kamil Gradek

• Mikel Landa

• Jasha Sutterlin

• Antonio Tiberi

Caja Rural-Seguros RGA

• Michal Schlegel

• Jefferson Cepeda

• Jon Barrenetxea

• Orluis Aular

• Fernando Barcelo

• Abel Balderstone

• Joel Nicolau

• David Gonzalez

Burgos-BH

• Jetse Bol

• Daniel Navarro

• Cyril Barthe

• Jesús Ezquerra

• Eric Antonio Fagundez

• Pelayo Sánchez

• José Manuel Díaz

• Ander Okamika

