Weer een grote ronde in Nederland, zo verliep het de vorige zes keer deze eeuw

Voor de elfde keer in de wielergeschiedenis gaat een grote ronde in Nederland van start. Na logischerwijs Italië, Frankrijk en Spanje is Nederland het meest in trek als startplek voor een grote ronde. Alleen deze eeuw al mocht Nederland zes keer een grote ronde verwelkomen, en daar komt vrijdag met de Vuelta van 2022 de zevende bij. Een overzicht van de starts in de 21ste eeuw.

Giro d’Italia 2002, Groningen

Je zou het haast niet denken na de grande partenzas in Israël (2018) en Hongarije (2022), maar er was een tijd dat de Giro alleen maar in Italië van start ging. Toen Groningen in 2002 na een lange lobby van journalist Dick Heuvelman de start kreeg toegewezen, was dat pas een van de eerste keren dat de Giro niet in Italië begon. Met een proloog van 6,5 kilometer ging de Giro in Groningen (omgedoopt tot Gironingen) van start. Juan Carlos Dominguez pakte de winst en het roze, maar de meeste aandacht ging uit naar Mario Cipollini, die in een tijgerpak aan de start verscheen. De volgende dag vertrok de karavaan uit Groningen naar Münster en pakte Mooie Mario een van zijn 42 (!) etappeoverwinningen in de Italiaanse ronde.

Volledig scherm Mario Cipollini daags voor de start van de Giro. © Cor Vos

Vuelta a España 2009, Assen

Slechts vier keer ging de Vuelta a España niet in Spanje van start. In 2009 begon de Spaanse ronde pas voor de tweede keer niet in eigen land, nadat Lissabon in 1997 de eer had om de gran salida te organiseren. In totaal was de Vuelta in 2009 vier dagen op Nederlandse bodem. De ronde begon met een proloog van 4,8 kilometer op het TT-circuit (winst voor Fabian Cancellara), gevolgd door een vlakke rit van Assen naar Emmen (gewonnen door Gerald Ciolek). Greg Henderson sprintte daags nadien in de rit van Zutphen naar Venlo naar de winst. Het Nederlandse feest werd in stijl afgesloten: voor de derde dag op rij draaide het op een massasprint uit, al werd de sprint na start in Venlo en finish in het kletsnatte Luik wel ontsierd door een zware valpartij. Op een rotonde wisten slechts zeven renners de dans te ontspringen en sprintte André Greipel naar ritwinst.

Volledig scherm De Vuelta door de Geert Timmer Bocht. © ANP

Giro d’Italia 2010, Amsterdam

De 93ste editie van de Giro ging twaalf jaar geleden in Amsterdam van start. Bradley Wiggins pakte in opnieuw een race tegen de klok de eerste roze trui, maar raakte diezelfde trui een dag later kwijt aan Cadel Evans. De Australiër bleef in een incidentrijke etappe overeind en zag Tyler Farrar in Utrecht naar de winst rijden. Een dag later wisselde de leiderstrui opnieuw van schouders toen juist Evans tegen het asfalt smakte en Alexandre Vinokourov zijn ploeg op kop zette om daarvan te profiteren. Met succes: Vino pakte het roze, wijlen Wouter Weylandt won in Middelburg de rit. Voor Weylandt was het zijn grootste overwinning uit zijn carrière. Een jaar later kwam er na een verschrikkelijke val een einde aan het leven van de Belg, die op 26-jarige leeftijd stierf.

Volledig scherm Wouter Weylandt wint in Middelburg. © EPA

Tour de France 2010, Rotterdam

In 2010 ging er niet één grote ronde in Nederland van start, maar twee. In Rotterdam stonden alle wereldtoppers aan het vertrek om onder druilerige omstandigheden 8,9 kilometer door de binnenstad af te leggen. Start was destijds vlakbij Ahoy, de finish lag na de passage van de Erasmusbrug, Boompjes en Willemsbrug iets verderop. Toeschouwers konden genieten van onder anderen winnaar Fabian Cancellara en Lance Armstrong, toen nog een van de publieksfavorieten. Een dag later trok de Tourkaravaan via Zeeland - David Millar botste bij de Brouwersdam nog op een hond - naar Antwerpen, waar Alessandro Petacchi in een sprint de rapste was. Rotterdam hoopt over een paar jaar weer de Tour te mogen verwelkomen. Dat zal dan de zevende Tourstart in Nederland zijn, want Amsterdam (1954), Scheveningen (1973), Leiden (1978) en Den Bosch (1996) gingen Rotterdam en Utrecht (2015) voor.

Volledig scherm Lance Armstrong rijdt over de Erasmusbrug.

Tour de France 2015, Utrecht

Na vijf jaar van afwezigheid keerde de Tour in 2015 weer in Nederland terug. Plek van bestemming: Utrecht, met de start van de 13,8 kilometer lange tijdrit bij de Jaarbeurs. Op ongeveer diezelfde plek wordt aanstaande vrijdag ook de Vuelta in gang geschoten. Nederland hoopte op een gele trui voor Tom Dumoulin, maar de onlangs gestopte Limburger moest zijn meerdere erkennen in zijn latere ploeggenoot Rohan Dennis. Een dag later pakte André Greipel in Zeeland de winst door op Neeltje Jans Peter Sagan en Cancellara te verslaan. Die etappe, grotendeels op hetzelfde parkoers als de Tourrit van 2010, draaide uit op een waaierspektakel. Dumoulin was een van de grote winnaars, maar moest een dag later in de witte jongerentrui opgeven na een zware valpartij richting Hoei.

Volledig scherm Burgemeester Jan van Zanen (C) met achter zich Rohan Dennis in het geel en Tom Dumoulin in het wit. © EPA

Giro d’Italia 2016, Apeldoorn

Gelukkig kwam het met de carrière van de toen nog jonge Dumoulin wel goed. Een jaar na zijn val in de Tour veroverde hij namelijk het roze in Apeldoorn. Uit handen van Koning Willem-Alexander kreeg hij na een geweldig tijdritgevecht met Primoz Roglic de eerste roze trui uitgereikt. Het verschil met de Sloveen - toen reed Dumoulin nog voor Giant-Alpecin - was slechts een paar honderdsten van een seconde. Dumoulin is overigens niet de enige Nederlander die met veel tevredenheid zal terugkijken op de eerste drie etappes in Nederland, want Maarten Tjallingii bekroonde op de Posbank zijn carrière door de blauwe bergtrui voor eigen publiek te veroveren. Net zoals Magnus Cort Nielsen afgelopen Tour voor eigen volk de streep van de bergsprint juichend passeerde, bereikte destijds ook Tjallingii met de armen in de lucht de 'top’ van de klim.

Volledig scherm Tom Dumoulin in het roze. © BELGA

Wielerspel!

De Ronde van Spanje begint op vrijdag 19 augustus met de Gran Salida in Utrecht met een ploegentijdrit. Ook de tweede en derde etappe vinden plaats op Nederlandse bodem, waarna het peloton afzakt naar onder meer Asturië en de Sierra Nevada in het diepe zuiden van Spanje. Doe mee met ons Vuelta-spel en win mooie prijzen!

Check hier alles over de Vuelta, met het laatste nieuws, premiumverhalen, columns, video’s en podcasts en alle uitslagen en klassementen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Rittenschema

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Deelnemers

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Etappe-uitslag

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Klassementen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over wielrennen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.