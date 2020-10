Wellens verslaat piepjonge Arensman in heuvelrit

Ineos Grenadiers controleerde achter de drie avonturiers, maar was niet geïnteresseerd in de dagzege. Zo konden de pas 20-jarige Arensman en zijn twee medevluchters een comfortabele voorsprong opbouwen in de slotfase, waarin drie beklimmingen moesten worden bedwongen.



Vooraan volgden geen aanvallen op de beklimmingen. Pas in de slotkilometer barstte de strijd om de dagzege los tussen het leidende trio. Arensman (Team Sunweb) ging aan, maar Wellens was alert en sprong op het wiel van de Nederlander. Het beste was er toen wel af bij Arensman en in de nog stevig oplopende slotkilometer sprintte Wellens overtuigend naar de ritzege, voor Martin en Arensman.