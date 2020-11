Wellens verslaat Van Baarle en Arensman en boekt tweede dagzege, Roglic behoudt rode trui

Dumoulin twijfelt over voortzet­ten Vuelta: ‘Ik ben gewoon leeg, geen energie’

21 oktober Tom Dumoulin verloor tijdens de tweede etappe in de Ronde van Spanje ruim acht minuten en ,,voelt zich leeg". De Limburger gaat in beraad of hij nog wel van waarde kan zijn voor zijn ploeg Jumbo-Visma in de Vuelta. ,,Dat is een vraag voor later, niet eentje voor vlak na de koers", aldus de Nederlander.