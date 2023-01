13 verlofdagen opnemen, 23 dagen achter elkaar vrij: zo zet je vakantiedagen slim in

De feestdagen zijn net achter de rug, dus waarschijnlijk duurt het wel even voordat je weer vrij bent - een perfect moment om alvast je vakantie in te plannen voor 2023. Pak je het strategisch aan, dan kun je met 24 vakantiedagen zorgen dat je in totaal 49 dagen vrij bent.

De meeste werknemers hebben in totaal 25 vakantiedagen. Iedereen heeft wettelijk gezien recht op twintig dagen, veel werkgevers geven daar vijf of meer bovenwettelijke vakantiedagen bij. Ook zijn er een aantal officiële feestdagen in het jaar waarop veel bedrijven hun werknemers vrij geven, zoals eerste en tweede kerstdag, tweede paasdag en nieuwjaarsdag. Plan je je vakantie slim rondom deze feestdagen, dan kun je je vakantiedagen meer dan verdubbelen.

Dit geldt voor de Nederlanders zonder schoolgaande kinderen: zet je 24 vakantiedagen slim in, dan ben je dit jaar in totaal 49 dagen vrij, volgens reisaanbieder TravelHunter.

Hemelvaart en Pinksteren gunstig

De feestdagen vallen dit jaar iets gunstiger uit dan vorig jaar. Kerst vieren we weer op doordeweekse dagen, op maandag en dinsdag. Werk je van maandag tot vrijdag, dan heb je sowieso een weekend van vier dagen. Nieuwjaarsdag valt dit jaar op een maandag, dan kun je door de dagen na kerst vrij te nemen in totaal tien dagen achter elkaar vrij hebben, zegt Alannah Paans van TravelHunter. ,,Je kunt er natuurlijk ook meteen twee weken van maken door in de eerste week van januari vier dagen op te nemen.”

Ook Hemelvaart en Pinksteren liggen erg dicht bij elkaar, dat maakt deze periode tot de meest gunstige om vakantiedagen in op te nemen. ,,Sowieso is het altijd slim om de vrijdag na Hemelvaartsdag vrij te nemen, dan heb je meteen een weekend van vier dagen.”

Maar neem je ook nog de week voor en na Hemelvaart en na Pinksteren vrij, dan ben je maar dertien vakantiedagen kwijt en 23 dagen achter elkaar vrij. ,,Hetzelfde trucje kun je rondom Pasen en Koningsdag toepassen.”

Dagen slim inzetten in schoolvakanties

Heb je schoolgaande kinderen en wil je met het gezin op vakantie? Dan ben je gebonden aan de schoolvakanties. ,,Tussen Hemelvaart en Pinksteren moeten kinderen gewoon naar school. Maar ze hebben meestal wel de vrijdag na Hemelvaart vrij, dan kun je samen genieten van een lang weekend.”

Als je langere tijd weg wilt, dan kun je het beste in de kerstvakantie weggaan, zegt Paans. ,,Neem je zeven dagen op tussen kerst en oud en nieuw en in de eerste week van januari, dan ben je zestien dagen achter elkaar vrij.” Zo kun je, als je ook nog vrij neemt in de week van Koningsdag en de eerste week van mei, alsnog maximaal profiteren van je vakantiedagen in 2023. In totaal zet je achttien vakantiedagen en krijg je daar veertig vrije dagen voor terug.

Je collega’s kunnen deze rekensom natuurlijk ook maken, maar met het hele team tegelijkertijd vrij nemen is vaak niet mogelijk. Paans: ,,Daarom is het slim om je vakantie meteen in januari aan te vragen. Je hoeft dan natuurlijk niet meteen te boeken, maar dan heb je het tenminste al geregeld.”

