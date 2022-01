Aantal fotografen explodeert: Nederland telt er 23.781 (en dat was de doodsteek voor Liesbeth)

Tegenwoordig is de drempel om fotograaf te worden niet erg hoog meer. Want met de komst van smartphones kan iedereen zich tot fotograaf dopen. Dat blijkt duidelijk uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Het aantal fotografen in Nederland is in de afgelopen vijf jaar met 29 procent gestegen tot 23.781 verspreid door heel het land. Op dit moment is provincie Noord-Holland de koploper met 5.743 fotografen.