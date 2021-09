Aantal meldingen van arbeidsuitbuiting laatste jaar fors gestegen, vooral in land- en tuinbouw

Robin (31) switchte tijdens corona van theaterma­ker naar pakketbe­zor­ger

25 augustus Anderhalf jaar lang bracht hij pakketten rond en bijna had Robin Gommers (31) het theatervak vaarwel gezegd, maar nu de tours weer voorzichtig worden opgepakt, is de liefde voor het theater opnieuw opgelaaid. ,,De eerste keer dat er weer vijfhonderd man in de zaal mocht, kreeg ik het gewoon een beetje benauwd.”