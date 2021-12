Alleen nog digitaal werken: deze Nederlanders verkiezen daarom een warm land

De twee Rijswijkers zijn ondernemers in hart en nieren. ,,Maar we hadden de energie niet meer om voor tien man eten te maken’’, zegt Vroon. ,,We hadden er al vaker over gedacht om ons bedrijf te verkopen en dat proces is nu versneld. We hebben ons bedrijf voor een goed bedrag verkocht en daarmee onszelf de vrijheid gegeven om wat anders te doen. We wilden kijken of we een nieuwe business in Botswana konden opzetten.’’