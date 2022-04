‘Als ik niet om meer loon had gevraagd, had ik het ook niet gekregen’

Wat verdien je?

,,885 euro netto. Bruto weet ik het niet eens. Of wacht, ik log even in om te kijken. Bruto is het 909 euro.”

Blij mee?

,,Zeker, want ik heb een loonsverhoging gevraagd vorig jaar. Ik had gesolliciteerd op een andere baan in de catering. Daar zou ik 13,30 euro per uur bruto verdienen. Maar toen kreeg ik er spijt van, mede door de collega’s waar ik mee werk die ik dan zou missen. Zij zijn zo leuk. Toen heb ik mijn werkgever gevraagd of hij me tegemoet kon komen. Ik verdiende eerst 10,78 euro bruto en hij vond het goed om me voortaan 13 euro bruto per uur te betalen. Ik mocht het alleen niet tegen de collega’s vertellen.”

Hoe vind je het dat je het niet mag delen met je collega’s?

,,Ik praat toch niet echt met collega’s over salaris. Dus ik vond het niet heel erg.”

Wat zijn je secundaire arbeidsvoorwaarden?

,,We hebben een dertiende maand en een winstuitkering, maar dat krijgen zit er vanwege de coronacrisis voorlopig natuurlijk niet in zit.’’

Heb je vaker over je salaris onderhandeld?

,,In het begin niet. Toen vond ik het helemaal prima wat ik kreeg. Ik heb een mbo-3-diploma, maar niet voor werk in deze sector. Onlangs was het de eerste keer dat ik om een loonsverhoging heb gevraagd. Dat voelt wel goed. Als ik het niet had gevraagd had ik het ook niet gekregen. Dus daar ben ik wel trots op.”

Weet je wat je collega’s verdienen?

,,Het minimumloon. Van één collega weet ik wel het bedrag. Zij was degene die zei dat ik het gesprek moest aangaan met de werkgever over het salaris. Zij heeft daarna ook met de werkgever over haar salaris gepraat en heeft er ook meer per uur bijgekregen. Door mij eigenlijk. Daar was ze heel blij mee.”

Hoe zie jij je financiële toekomst?

,,Ik denk dat het stabiel blijft. Mijn partner werkt fulltime en ik werk voor de leuke dingen: uit eten gaan, extra kleding. Volgend jaar gaan we trouwen, daar spaar ik extra voor. Voor de sociale contacten is werken ook prettig. ‘Als jij er bent is het altijd gezellig’, zeggen ze. Dat is fijn om te horen.

In verleden heb ik wel fulltime gewerkt. Geleidelijk aan ben ik minder gaan werken. Nu heb ik meer tijd voor het huishouden en de afspraken ernaast. Het geeft mij ook rust. Ik heb autisme en ADHD, daarom is het prettig dat ik minder uren werk en meer vrijheid heb. Anders wordt het te druk. Ik heb therapie gehad toen ik minder goed in m’n vel zat. Twee jaar heb ik daardoor in ziektewet gezeten. Deze baan was eigenlijk voor 20 uur in de week, maar ze konden mijn contract aanpassen naar 16 uur. Mijn partner is er ook helemaal oké mee. Hij is heel blij dat ik na een rotperiode weer lekker in m’n vel zit.”

Verdient Linda genoeg? Leeftijd: 35

Aantal jaar werkervaring: 3,5 jaar

Aantal werkzame uren per week: 16

Opleiding: mbo-3

Functie: cafetariamedewerker

Branche: horeca (catering)

Aantal werknemers: 25



De Salariswijzer beschikt momenteel over onvoldoende data om het gemiddelde salaris voor deze functie te berekenen. Volgens de cao contractcatering krijgt iemand met Linda’s functietaken en ervaring een salaris rond de 2000 euro bruto voor een 38-urige werkweek. Omgerekend naar 16 uur is dat 842 euro bruto. Linda zit daar dus boven. ,,Nou, super.”



Wat is de Salariswijzer? 7 Vragen & antwoorden



1. Op basis van hoeveel uur werken in de week is het salaris gebaseerd?

Het salaris is gebaseerd op een werkweek van 40 uur.



2. Is het berekende salaris inclusief of exclusief vakantiegeld?

Het getoonde maandsalaris is exclusief vakantiegeld.



3. Is het berekende brutosalaris inclusief of exclusief commissies en/of bonussen?

Het voorspelde brutosalaris is exclusief variabele componenten zoals commissies, bonussen enzovoort.



4. Is het berekende brutosalaris inclusief een 13e maand?

Nee, het voorspelde brutosalaris is een 'normaal' maandsalaris zonder verrekening van een 13de of 14de maand.



5. Ik werk voor een multinational met wereldwijd 10.000 werknemers. Het Nederlandse team bestaat echter uit 50 werknemers. Wat kies ik bij bedrijfsgrootte?

De grootte van de organisatie is beperkt tot het aantal collega’s in Nederland.



6. Wat betekent budgetbevoegdheid?

Dit is het maximale bedrag dat je kunt besteden voor professionele doeleinden en waarvoor je geen toestemming nodig hebt van een manager.



7. Hoe vaak wordt de informatie die als basis dient voor de Salariswijzer van Nationale Vacaturebank bijgewerkt?

Salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn geen statische gegevens, maar evolueren constant. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

