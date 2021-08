‘Als je weloverwogen van standpunt wisselt, ben je wat mij betreft een held’

Zo optimaal mogelijk werken, dat is het streven van organisatiepsycholoog Lennard Toma. Altijd is hij op zoek naar manieren om zelforganisatie en werkgeluk te verbeteren. Wekelijks deelt hij hier zijn beste tips. Vandaag: van gedachten veranderen.

Deze reeks columns om de vakantie van Thijs op te vullen is met deze aflevering weer klaar. Tweemaal heb ik het gehad over zaken die op veel werkplekken nog als ‘eng’ worden ervaren: onbeperkt vakantiedagen en collega’s die elkaars salaris bepalen.

Het zou goed kunnen dat ook jouw eerste reactie op deze ideeën afwijzend was. Misschien dacht je wel ‘belachelijk’ of ‘bij ons zou dat nooit werken’. De eerste meningen schieten door je hoofd, en daar blijf je bij. Onze gevormde mening zien we als onderdeel van onszelf. Van mening veranderen vinden we daarom eigenlijk maar iets vies; we vinden het hypocriet en verraderlijk om eerst heilig te geloven in het een, maar vervolgens over te stappen naar het tegenovergestelde. Hoe kun je bijvoorbeeld nou eerst voor Ajax zijn, en dan voor Feyenoord?

Zonder gordels op de achterbank

Maar in werkelijkheid veranderen we best vaak van gedachten. Ik herinner me nog dat wij in de jaren 90 op vakantie gingen met de auto en dat ik achterin zat zonder gordel om. Nu word je als ouder zowat het gesticht in gekeken als je geen gordels omdoet bij je kinderen op de achterbank. Ook op het werk kan er een hoop veranderen. Nog niet zo heel lang geleden was thuiswerken bij veel bedrijven uit den boze. Nu willen velen onder ons niet anders meer.

Eigenlijk zouden we het knap moeten vinden dat iemand op basis van nieuw bewijs, argumenten of goede overwegingen van mening verandert. Deze persoon moet over zijn of haar ego stappen om dat te doen. Dat is wat mij betreft een applaus waard.

Quote Met minder starre collega’s werken is een stuk leuker

Hoe mooi is het als barbecuemeesters strikt vegetariër worden omwille van het klimaat? Of als je baas vertelt dat jouw idee na overweging eigenlijk toch wel een goed idee is? Ik heb altijd wel respect voor mensen die hun mening aanpassen na goed bewijs. Oké, je hoeft niet met elk zuchtje wind mee te waaien, maar als je weloverwogen van standpunt wisselt, ben je wat mij betreft een held.

Als we eens onze mening veranderen over mensen die hun mening veranderen, dan kunnen we goed en flexibel de toekomst ingaan. Dat is handig voor organisaties in een snel veranderende wereld. En met minder starre collega’s werken is een stuk leuker. Misschien verander ook jij nog van gedachten over mijn ‘gekke organisatie-ideeën’ en ga je ze toch opeens aanhangen. Dat zou ik leuk vinden.

Columnist Thijs Launspach is met vakantie. Lennard Toma is zijn tijdelijke vervanger. Meer weten over Lennards kijk op werk? Lees ook zijn boek 99 Problems But The Boss Ain’t One.

