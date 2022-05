Als kind zag Luigi in Italië de maffia aan het werk, nu is hij advocaat: ‘Zwaardere straffen, wat heb je eraan?’

Waarom vrouwen geen helm wilden dragen op de brommer, en de ANWB eerst ook tegen was

‘Valhelm hoofdzaak’ luidde de slogan waarmee Veilig Verkeer Nederland in 1973 de veiligheid voor bromfietsers wilde bevorderen. De campagne ging vooraf aan de invoering van de helmplicht voor bromfietsers in 1975. Er waren minder verkeersslachtoffers en een terugloop in de brommerverkoop. Ook in het Groene Hart.

29 april