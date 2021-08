Altijd met tegenzin naar je werk: ‘Maak het probleem niet kleiner dan het is’

Sommige werknemers gaan elke dag met een knoop in hun maag aan de slag. Door een vervelende manager, roddelende collega’s of een enorme werkdruk. Laat het je werkdagen niet verpesten, zegt schrijver Cate Sevilla, voormalig werknemer van grote, veeleisende bedrijven als Google en Microsoft. De lessen die ze daar leerde deelt ze in haar boek Laat je niet gek maken door je werk .

De Amerikaanse journalist en redacteur Cate Sevilla woont al veertien jaar in Londen. Ze werkte voor grote bedrijven als Google, BuzzFeed en Microsoft en weet uit ervaring hoe het is om ten onder te gaan aan je werk. ,,Ik heb twee jaar bij Google gewerkt, een hele zware periode. Dat lag niet aan de werkdruk of het bedrijf zelf, maar aan het team waarin ik werkte en mijn moeizame relatie met mijn manager.”

Lessen

Daarna vond ze haar droombaan: hoofdredacteur bij online vrouwenmagazine The Pool. Ze was net vier maanden binnen toen het bedrijf ineens werd opgedoekt. ,,Deze twee dingen na elkaar zorgden ervoor dat ik thuis kwam te zitten. Ik was niet meer in staat was om te dealen met anderen op de werkvloer. Toen heb ik de ruimte genomen om na te denken over hoe mijn carrière eruit moest komen te zien en vooral hoe die moest voelen.”

Sevilla kwam erachter dat ze het liefst een boek wilde schrijven, over de lessen die ze had geleerd. Dat werd Laat je niet gek maken door je werk. In het boek combineert ze haar eigen ervaring met de verhalen van anderen, voornamelijk vrouwen, die iets soortgelijks hebben meegemaakt en advies van experts.

Maar het boek is niet alleen bedoeld voor vrouwen op de werkvloer. ,,Ik behandel situaties waar voornamelijk vrouwen mee te maken krijgen, zoals seksisme en afgunst. En misschien is het ook goed als mannen over dit soort thema’s lezen. Maar met een vervelende manager en werkstress krijgen we allemaal te maken.”

Werkproblemen

Laat je niet gek maken door werk had eigenlijk eerder uit moeten komen, maar zoals bij veel projecten stak de coronapandemie daar een stokje voor. ,,We wisten niet hoe de wereld eruit zou gaan zien, zouden mensen nog wel een baan hebben? Maar die pauze bood ons ook de kans om de tekst te updaten en aan te passen voor mensen die nu thuiswerken.”

Want ook thuiswerkend worden we nog steeds geconfronteerd met een autoritaire baas, afgunst van collega’s, ego’s, burn-outs en tegenslagen. Ook krijgen we nog steeds stress door het combineren van aankomend ouderschap met een carrière, de nadelige gevolgen van het maken van fouten en leidinggevenden die over je grenzen heen gaan. Sevilla deelt alvast wat tips uit haar boek om te voorkomen dat je je hierdoor gek laat maken:

Quote Als je voor het slapengaan nog even reageert op een Slack-be­richt, geef je eigenlijk het verkeerde signaal af Cate Sevilla

1. Maak je grenzen duidelijk

,,Nu veel mensen op afstand werken is het moeilijker geworden op goed voor jezelf te zorgen. Alles gebeurt tussen vier muren. Het is heel verleidelijk om tot laat door te werken, maar stel grenzen voor jezelf en neem genoeg pauze. Maak aan je collega’s en manager duidelijk wanneer je beschikbaar bent en wanneer niet. Als je voor het slapengaan nog even reageert op een Slack-bericht, geef je eigenlijk het verkeerde signaal af.”

2. Heb empathie voor je collega’s

,,We hebben nu vaker last van een schuldgevoel. Kunnen we die pauze wel houden, moeten we niet gewoon doorwerken? Begin bij je collega’s. Probeer niet geïrriteerd te reageren als je collega een uurtje vrij neemt of eerder stopt, heb empathie voor diegene. Als je begripvol naar anderen bent, krijg je zelf ook minder last van een schuldgevoel. En onthoud: als je eenmaal de voordelen van meer rust ervaart, gaat het schuldgevoel ook weg.”

3. Doorbreek de cyclus

,,Als je niet goed voor jezelf zorgt, kom je in een vervelende cyclus terecht van hard werken, burn-out, nieuwe baan, opnieuw hard werken en weer uitvallen. Als je dezelfde gewoontes houdt dan zal dit keer op keer gebeuren. Je neemt je emotionele bagage mee van baan naar baan.”

4. Zoek uit waar je problemen vandaan komen

,,Misschien is het terugkerende probleem wel je relatie met managers. Vind je je werkgever een vreselijk figuur, vraag jezelf dan af waarom je zo geïrriteerd raakt door hem. Misschien zit er wel een onderliggend gevoel achter. Het is beter om dit eerst te onderzoeken dan een nieuwe baan te zoeken.”

Quote Maak niet zo’n harde scheiding tussen werk en privé Cate Sevilla

6. Neem alle werkproblemen serieus

,,Maak je problemen niet kleiner dan dat ze zijn. Denk niet teveel ‘Oh, het is maar werk’. Werkproblemen zijn ook belangrijk, je brengt immers een groot deel van je tijd werkend door.”

7. Creëer harmonie in plaats van balans

,,Ga je leven als een geheel zien, maak niet zo’n harde scheiding tussen werk en privé en doe de dingen wanneer ze jou het beste uitkomen. Ik denk dat een werk-privéharmonie uiteindelijk beter werkt dan een werk-privébalans, zeker nu die twee door het thuiswerken in elkaar overlopen.”

