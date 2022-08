Angelo kocht camera voor vakantie naar Mexico en heeft nu droombaan te pakken bij voetbalclub

Toen Angelo Blankespoor recent een workshop sportfotografie gaf, schoot hij in de lach. De reden? Hij toonde de cursisten de allereerste sportfoto die hij ooit schoot, van een wedstrijd in het amateurvoetbal tussen svLY en HPSV. ,,Die zag er werkelijk niet uit”, lacht hij. ,,Het veld stond er scheef op en de foto was gemaakt van een meter of vijftig, waardoor je de spelers in miniatuurvorm zag. Achteraf gezien vraag je je af hoe je ooit zo’n foto hebt kunnen schieten. Maar ik zeg de cursisten dan ook: kijk, er is voor iedereen nog hoop dat het tóch nog goedkomt.”