Anouk wilde actrice worden maar is nu croupier: ‘Voelt voor mij ook als een avondje uit’

wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Anouk van Egmond (29) is croupier bij Holland Casino.

Wat doe je precies?

,,Ik werk als croupier in Holland Casino Rotterdam. Dat houdt in dat ik spelleider ben. Ik deel de kaarten voor de spellen die je bij ons kunt spelen: Black Jack, poker, Punto Banco, roulette, et cetera.”

Hoe ben je in dit vak terecht gekomen?

,,Acteren was van kleins af aan mijn passie. Ik heb de Filmacteur opleiding in Amsterdam gedaan. Uiteindelijk bleek dat toch niet helemaal mijn wereldje. Een entertainer ben ik wel, maar die bekendheid hoeft niet. Toen ben ik stemactrice geworden, maar daar kan ik niet alleen van leven. Dus ging ik op zoek naar een bijbaan. Mijn vader kwam met de tip om eens in het casino te gaan kijken en in december 2016 werd ik aangenomen als Black Jack-dealer.”

En, bevalt het?

,,Ja, ik vind het fantastisch. Het voelt niet als werk. Als ik op zaterdagavond aan het werk ben, voelt het voor mij ook als een avondje uit. De spellen zijn interessant en het werk blijft uitdagend. Je kunt blijven leren. Laatst heb ik de roulettecursus van acht weken gevolgd. We krijgen steeds nieuwe spellen erbij. En ik hou van de gezelligheid van de gasten.”

Wat is het leukst?

,,Qua spel vind ik poker het allerleukst. Je hebt echt een andere rol. Bij alle spellen ben je bank, dan kunnen de gasten van je verliezen of winnen. Maar bij poker ben je echt de dealer en spelen de gasten tegen elkaar. Ik kan er echt van genieten als gasten op zaterdagavond zó blij zijn, omdat ze vijf euro hebben gewonnen.”

Wat is minder leuk?

,,In het begin vond ik het lastig om te zien dat mensen ook verliezen. Dan reed ik met een vervelend gevoel naar huis. Daar kan ik nu gelukkig mee omgaan, ook in de wetenschap dat Holland Casino bijvoorbeeld verslavingspreventie belangrijk vindt.”

Wil je mensen soms niet laten stoppen met spelen?

,,Als iemand best wat geld verloren heeft, probeer ik diegene wel te behoeden. Als casino houden we ook zicht op speelgedrag. Soms worden er gesprekken gevoerd, maar gasten vragen ook zelf een verbod aan om zichzelf te beschermen. Dan mogen ze bijvoorbeeld een keer in de week of maand komen. Of een langere periode niet. Dat staat dan in alle casino’s geregistreerd.”

Welke skills zijn belangrijk?

,,Je moet je mannetje staan. Je hebt veel verantwoordelijkheid en tegelijkertijd moet je ook spontaan, energiek, enthousiast en gemotiveerd naar de gasten zijn. En flexibiliteit is belangrijk.”

Quote Je moet goed kunnen hoofdreke­nen. Dat kan pittig zijn als het druk is

Moet je goed kunnen rekenen?

,,Ja, zeker! Je moet goed kunnen hoofdrekenen. Dat kan pittig zijn als het druk is. Zeker bij roulette. Als er twaalf man op het spel zit moet je toch overzicht houden, onthouden wie welke kleur heeft, uitbetalen in stuks, et cetera. Ik ken alle tafels uit mijn hoofd. Maar je leert dat allemaal tijdens de opleidingen die je krijgt.”

Is dat niet onwijs vermoeiend?

,,Soms wel. Daarom sta je ook een half uur aan de ene tafel, een half uur aan een andere tafel en heb je daarna een kwartiertje pauze.“

Wat is het grootste bedrag dat bij jou gewonnen is?

,,82.000 euro. Bij Caribbean Stud Poker zit er een jackpot vast aan de combinaties vier azen, straight flush en de royal flush. Omdat deze heel weinig voorkomen, loopt de jackpot hoog op. De jackpot viel bij mij toen een man de royal flush in handen kreeg.”

Blijf je tot je pensioen in het casino?

,,Ik blijf zeker weten in het casino, maar ik denk wel in een andere functie. Er is zo veel mogelijk. En mijn collega’s zijn zo leuk, lekker spontaan en echte levensgenieters.”

