Baan vinden nog altijd lastig met een beperking: ‘Ze schrikken als ik vertel dat ik doof ben’

Een groot aantal Nederlanders met een lichamelijke beperking zit werkloos thuis. Terwijl ze wel graag aan het werk zouden willen. Maar hoe vind je een baan als je slechthorend, chronisch ziek bent of in een rolstoel zit? Veel werkgevers lijken ervoor terug te deinzen. In deze serie vertellen vier werkenden met een arbeidsbeperking over hun ervaring op de arbeidsmarkt. Vandaag: Bettine Verseput (32).

Sinds haar geboorte is Bettine Verseput (32) uit Monster slechthorend. Inmiddels hoort ze helemaal niets meer. Door haar gehoorbeperking is het vinden van een baan ontzettend moeilijk. Gelukkig vond ze twee jaar geleden een baan als senior commercieel administratief medewerker bij projectbureau MediaCenter. Ze is ontzettend blij met haar werk en een werkgever die in haar gelooft. Maar Verseput werd aan het begin van de coronacrisis erg bang dat haar baan op de tocht zou komen te staan. Tegen haar eigen verwachting in kreeg ze tóch een vast contract aangeboden. ,,Ik ben ontzettend blij dat ze me wilden houden.”

Verseput was ondertussen al druk aan het solliciteren geslagen, want door haar gehoorbeperking is het vinden van een baan een hele opgave. ,,Werkgevers zijn heel erg terughoudend en angstig. Ze denken dat telefoneren bijvoorbeeld een probleem wordt en zijn bang dat ze daar iemand extra voor moeten aannemen. Maar ik kan gewoon functioneren en prima de administratieve taken uitvoeren.”

Gesprekken

Net als haar tweelingzus is Verseput slechthorend geboren. Maar daar komen haar ouders pas later achter omdat de zussen erg op elkaar leunen en hun beperking zo lang niet opvalt. Daarna krijgen ze allebei een gehoorapparaat. Dat gaat vele jaren goed. Maar als Verseput in 2014 van haar zoontje bevalt, verslechtert haar gehoor ernstig door de zware bevalling. ,,Mijn gehoor ging steeds verder achteruit. Ik kon de radio, tv en gesprekken op verjaardagen niet meer volgen. Daarvoor lukte het nog wel met liplezen, maar het verstaan werd steeds lastiger.”

Drie jaar geleden krijgt Verseput een cochleair implantaat (CI). Een CI zet geluid om in elektrische signalen die worden doorgegeven aan de gehoorzenuw. De implantaat heeft het leven van Verseput-Borgstein een stuk makkelijker gemaakt. ,,Nu kan ik gesprekken weer volgen, al kost het wel wat meer energie.”

Brievenselectie

Ook wordt het zoeken naar een administratieve baan wat makkelijker. Haar huidige baan vindt ze via Emma at Work, een bureau dat fysiek beperkte mensen, met name jongeren, aan het werk helpt. Nadat ze een leuke vacature ziet, neemt ze contact op met het bureau. ,,Emma at Work regelde het gesprek en daarna mocht ik twee dagen meelopen om te kijken of het we zou werken. Maar het klikte goed, daarna kreeg ik de baan.”

Maar zonder een tussenpersoon was het misschien niet gelukt om aan het werk te komen. Veel slechthorenden komen niet eens door de brievenselectie heen. ,,Als je het op je cv of in je brief zet, nodigen ze je vaak niet eens uit. In het begin zei ik het van tevoren niet, maar dan zag ik toch dat mensen schrokken als ik het in het gesprek vertelde.” Werkgevers zouden meer open moeten staan voor slechthorenden, vindt Verseput. ,,Veel werkgevers kijken meteen naar wat je niet kunt. Ga het gesprek eens aan en laat die persoon uitleggen hoe diegene met zijn of haar beperking omgaat. Wat dus ook helpt is om de kandidaat mee te laten lopen in je bedrijf.”

Quote Veel werkgevers kijken meteen naar wat je niet kunt. Ga het gesprek eens aan en laat die persoon uitleggen hoe diegene met zijn of haar beperking omgaat

Slechthorenden kunnen gewoon meedraaien in het bedrijf, daar zijn genoeg creatieve oplossingen voor, zegt Verseput. Zelf als haar CI kapot zou gaan, zou ze haar werkzaamheden gewoon kunnen uitvoeren. ,,Met collega’s praten zal wat lastiger gaan, hoewel ik met sommige dan nog wel een klein gesprekje kan doen. Ik kan ze volgen via liplezen. Willen ze meer zeggen, kan dat altijd via de mail.”

Indicatie

Doordat ze nu een kantoorbaan heeft, kan ze laten zien dat werken met een gehoorbeperking geen grote problemen oplevert. En dat je niet per se een indicatie nodig hebt van het UWV om kans te maken op een baan. Verseput legt uit dat veel werkgevers hier wel om vragen, omdat ze op die manier een loonkostensubsidie kunnen krijgen voor het werk dat werknemers met een arbeidsbeperking niet kunnen doen. Op deze manier kunnen werkgevers ook kosten vergoed krijgen voor eventuele aanpassingen op de werkvloer.

De subsidie moet werkgevers stimuleren om werknemers met een arbeidsbeperking aan te nemen. Volgens Verseput werkt de regeling soms averechts. ,,Ik ben bedrijven tegengekomen die mij alleen wilden aannemen als ik me zou registeren bij het UWV.” Een werkgever kan gebruik maken van de loonkostensubsidie, om het verschil tussen loonwaarde en minimumloon te vergoeden. ,,Maar als je dat doet wordt je loon ook aangepast. Daarnaast krijg ik niet eens een indicatie, daar ben ik te goed voor.”

Met haar verhaal hoopt ze anderen met een fysieke beperking te inspireren om het vooral op eigen kracht te doen. ,,Blijf doorzetten en volhouden. Laat je niet in een hokje plaatsen, want dit doet de maatschappij echt nog veel te veel. Je blijft de zelfde persoon met dezelfde kwaliteiten. Met of zonder indicatie.”

Veel talent zit onbenut thuis



Thuiszitten met een uitkering is voor een groot aantal Nederlanders met een lichamelijke beperking geen optie. Gelukkig is er veel mogelijk om mensen met een fysieke arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Zeker met de juiste voorzieningen, zegt Ronald van Zijp, landelijk manager voorzieningen en reïntegratiemiddelen UWV. ,,Door de juiste voorzieningen aan te bieden heeft deze groep meer kans op het vinden van werk en studie. Er zit nu nog heel veel arbeidspotentieel op de bank. 60 tot 70 procent van de blinde Nederlanders heeft bijvoorbeeld geen baan.”





