Baas beschermt personeel te weinig tegen hitte: 'Niets doen is geen optie’

De meldingen die afgelopen week binnenkwamen bij FNV variëren van airco’s die niet werken tot het verbieden van extra pauzes. Ze zijn afkomstig van medewerkers uit de handel, de metaalsector, maar ook de bouw en de horeca.



Een van de klagers meldt dat het zo warm is in zijn distributiecentrum dat op één dag al twee keer een ambulance is verschenen, omdat iemand onwel was geworden. Om welk bedrijf het gaat, is bij de FNV niet bekend. ,,Maar zoiets kan dus echt niet”, zegt Kitty Jong, vicevoorzitter van FNV.



Ze wijst erop dat bedrijven wettelijk verplicht zijn maatregelen te treffen om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van werknemers te bevorderen, ook bij de huidige hitte. Als ze weigeren, kan het personeel aan de bel trekken bij de bedrijfsarts, de vakbond of Arbeidsinspectie.



,,Niets doen is geen optie voor werkgevers”, benadrukt Jong. Maatregelen kunnen onder meer de aanpassing van de werktijden zijn, het inlassen van extra pauzes of zorgen voor (extra) airco’s. ,,Ook is het goed om het werktempo te verlagen”, voegt ze eraan toe.