Bianca zórgt voor haar vrijwilligers, allemaal mensen met ‘een verleden’: ‘Ik knip ze en kook voor ze’

De meer dan twintig vrijwilligers die bij de stichting Fiets Afhandel Centrale Amersfoort (FACA) de vier gratis stallingen in het centrum beheren, hebben allemaal een smetje of een litteken, zegt Tielrooy, waardoor ze moeite hebben een ‘normale baan‘ te vinden en te houden. ,,Hier werken mensen met een verleden, die het moeilijk hebben. Maar we willen ze niet allemaal een stempel geven. Daarom noemen we ze ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt‘. Ze hebben dus extra aandacht en begeleiding nodig.“”