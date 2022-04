Bij dit bedrijf mogen sollicitanten géén cv sturen

Door de krappe arbeidsmarkt valt het voor veel bedrijven niet mee om personeel te vinden. ,,We moesten dus iets anders gaan doen om op te vallen’’, vertelt arbeidspsycholoog Lennard Toma. Hij helpt Evanthia om werkprocessen aan te passen aan de moderne tijd. ,,Cv’s vond ik al achterhaald. Mensen worden ermee afgerekend op hun verleden, terwijl het stukje papier niks zegt over de toekomst.’’

Ook zijn leidinggevenden vonden het een goed idee om de cv’s af te schaffen. ,,Ze stonden er gelijk achter. Daar was ik zelf ook wel een beetje verbaasd over’’, geeft hij toe. ,,Maar ze zeiden ook: als we eerlijk zijn kijken we er ook niet zo goed naar. Het was meer de leidraad voor het sollicitatiegesprek. Zonder cv wordt het veel persoonlijker en dat blijkt ook zo te zijn in de praktijk.’’

De cv’s die alsnog worden meegestuurd verdwijnen direct in de prullenbak. ,,Op onze website hebben we meerdere vacatures staan. Helemaal onderaan staat een stukje tekst dat je geen cv hoeft op te sturen, omdat wij er niet meer in geloven. Het gaat erom wie je bent, wat je leuk vindt, wat je kan en wat je wil leren’’, zegt Toma. ,,Daarom willen we dat de sollicitanten een zestal vragen invullen. Zodat we een beter beeld van ze krijgen.’’

Toma hoopt door het afschaffen van cv’s de drempel om op een bepaalde vacature te reageren te verlagen. ,,Heb je geen hbo-diploma gehaald, maar wel het denkniveau dan ben je bij ons meer dan welkom. We kijken naar de mens achter het papiertje’’ meent hij. ,,Een cv is eigenlijk achterhaald. We doen het al zo lang dat het normaal is geworden. Maar dat slaat nergens op.’’

De sollicitatiegesprekken bij Evanthia zijn volgens Toma nu meer op de mens gericht. ,,We proberen er een gezellig gesprek van te maken. De vragen gaan over je karakter waarbij enthousiasme en nieuwsgierigheid belangrijk zijn.’’ Hoewel cv’s uit den boze zijn, worden er wel werkgerelateerde vragen gesteld. ,,Vaak vertellen mensen zelf al over vorige ervaringen. Maar daar heb je een cv helemaal niet voor nodig. Het is niet meer iets om je als werkgever aan vast te houden.’’

Martijn Stolwijk was de eerste die bij Evanthia werd aangenomen zonder dat het over zijn cv ging. ,,Er werd gelijk gezegd dat ze iets anders deden dan normaal. Dat ze meer naar mij als persoon keken en dat gaf me gelijk een positief gevoel'', vertelt hij. ,,Soms hangen ze al een labeltje aan je terwijl het niet meer relevant is.''



Het menselijke aspect van het bedrijf sprak Stolwijk zo aan dat het hem over de streep trok om bij het Westlandse bedrijf te werken. ,,Ik had meerdere gesprekken lopen op dat moment, maar hier werd ik heel enthousiast van. De meeste bedrijven kijken naar je cv en vragen dan bijvoorbeeld waarom je ergens bent weggegaan. Dan moet je jezelf een beetje verdedigen. Hier voelde ik me op mijn gemak.’’

Als teamleider heeft Stolwijk zelf ook al een aantal gesprekken met sollicitanten achter de rug. ,,Het werkt prettiger. Je bereidt je normaal voor aan de hand van een cv. Daar maak je vragen bij en vervolgens werk je het lijstje af. Je merkt nu dat het op deze manier tot een vlotter gesprek leidt en dat je tot de kern van de persoon komt’’, zegt hij. ,,Sommige sollicitanten moeten hier nog even aan wennen, maar de gesprekken zijn vaak gezellig in plaats van statisch. Het geeft gelijk een duidelijk beeld van het bedrijf. Het is aan jou om te kijken of je daarbij past of niet.’’

