Bonus van ruim 1 miljoen voor topvrouw FrieslandCampina, geen geld voor melkveehouders

Een vrijwillig vertrekkende financieel directeur een bonus van 1,1 miljoen euro meegeven terwijl zo'n 17.000 leden-melkveehouders voor het eerst geen winstdeling krijgen. FrieslandCampina zet heel wat kwaad bloed met deze in de ogen van velen ‘scheve’ situatie. De zuivelcoöperatie zegt haar contractuele verplichtingen na te komen met de vertrekpremie maar die is volgens deskundigen in strijd met de code van goed bedrijfsbestuur.

De bonus ligt fors hoger dan het jaarsalaris van financieel directeur Jaska de Bakker. Om de 1,1 miljoen euro aan haar te kunnen overmaken, moet ook nog eens 700.000 euro naar de fiscus. Dit wijst er volgens de Volkskrant op dat sprake is van een ‘excessieve vertrekvergoeding’, zoals de Belastingdienst het noemt.

,,De timing van deze hoge vertrekvergoeding is erg pijnlijk in een moeilijk jaar voor de onderneming. Temeer als de vergoeding ver uitgaat boven het maximum van een jaarsalaris dat de Corporate Governance Code stelt. Dan heb je volgens deze richtlijn wat uit te leggen’’, zegt beloningsdeskundige Hein Haenen van adviesbureau Focus Orange tegen de krant.

Een woordvoerder van FrieslandCampina verwijst in een reactie per mail naar de raad van commissarissen. Die maakte de beloningsafspraak met het directielid, op voorspraak van de remuneratie- en benoemingscommissie. Het bedrijf doet volgens de zegsman niets anders dan die contractuele verplichting nakomen. ‘Volgens de accountantsregels zijn we verplicht deze in de boeken van 2020 op te nemen.’ De raad, die deels uit boeren bestaat, wil zelf niet reageren.

Deskundige ondernemingsbestuur Kees Cools van de Universiteit Tilburg noemt de verwijzing naar contractuele afspraken ‘een drogredenering’. ,,Ze verschuilen zich achter een afspraak die ze zelf binnen het bedrijf hebben gemaakt. Die afspraak is niet fair, daar gaat het om. Als een willekeurige medewerker vrijwillig vertrekt, krijgt die ook niets mee. Interne consistentie, van hoog tot laag, is een belangrijk criterium waar je zo’n beloning aan moet toetsen’’, reageert hij tegenover de krant.

Coronacrisis

Bij de presentatie van de jaarcijfers door FrieslandCampina, dinsdag, werd bekend dat er voor de bijna 17.000 leden-melkveehouders geen winstdeling is. Dat is voor het eerst sinds de fusie tussen Friesland Foods en Campina in 2008. De oorzaak is de coronacrisis. Daardoor kelderde de winst op een omzet van ruim 11 miljard euro met bijna 72 procent tot 79 miljoen euro. In voorgaande jaren was de winstdeling volgens de Leeuwarder Courant goed voor 10.000 tot 20.000 euro per melkveebedrijf. Zelfs een eerder uitgekeerd voorschot moet worden terugbetaald. Dat leidde deze week tot woede onder veel boeren.

De tegenvallende resultaten waren voor de het bedrijf wel aanleiding de langetermijnbonussen voor het top 100 management te schrappen. De tweekoppige directie, naast De Bakker directeur Hein Schumacher, kreeg net als de boeren helemaal geen extra’s. Samen verdienden ze in 2020 1,4 miljoen euro.

Niet gedwongen

Jaska de Bakker begon in januari 2017 bij FrieslandCampina als financieel directeur in Singapore. Begin 2018 werd ze benoemd tot cfo en verhuisde ze naar het hoofdkantoor in Amersfoort. Begin dit jaar werd haar vertrek, dat eind vorig jaar werd overeengekomen, bekendgemaakt. Het bedrijf ontkent dat sprake is van een gedwongen vertrek, waarbij een vertrekpremie gangbaarder is. Met FrieslandCampina is afgesproken dat De Bakker nog tot de zomer doorwerkt, om zich daarna ‘toe te leggen op het vervullen van een aantal commissariaten’, aldus de Volkskrant.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.