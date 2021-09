Als een commando in de kantoortuin: ‘Heel gek als iemand anders mij gaat corrigeren als ík sniper ben’

Werken in een hospice is zwaar, maar er is óók humor: ‘Er heerst niet altijd een grafstem­ming’

24 september Er zijn beroepen waarvoor niet iedereen uit het juiste hout is gesneden. Werken in een hospice bijvoorbeeld, daar moet je welbewust voor kiezen. Mensen begeleiden en verzorgen op het laatste stukje van hun levensweg, hoe mentaal sterk een verpleegkundige of vrijwilligster ook is, het doet wat met ze. ‘Maar toch wordt er ook best gelachen.’