BN'ers staan in de rij voor de zijdeboeketten van Sharon (27): ‘Mijn winkel werd te klein’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: bloemist Sharon Knöbel (27) die haar eigen bloemenwinkel en zijdeboekettenshowroom heeft in Broek op Langedijk.

Wat doe je precies?

,,Als bloemist maak en verkoop ik boeketten in de winkel die ik samen met mijn vader heb. Sinds vorig jaar ben ik begonnen met het maken van zijdeboeketten. Wat begon als iets kleins, is uiteindelijk helemaal uit de hand gelopen. Inmiddels heb ik een eigen showroom geopend en maak ik boeketten voor grote bedrijven en bekende Nederlanders. Deze boeketten zijn wat duurder, maar die kun je jaren laten staan. Ze zijn echt ter decoratie.’’

Hoe ben je begonnen met de zijdeboeketten?

,,Een vriend van mij had een bosje staan en vroeg of ik die kon opknappen. Het resultaat deelde ik op Instagram en zo is het balletje gaan rollen. In het begin ging ik één keer in de week naar de bloemenveiling, inmiddels haal ik pallets vol zijdebloemen bij de groothandel.’’

Hoe ziet je werkdag eruit?

,,Dat verschilt of ik in de showroom werk of in mijn winkel. Drie keer in de week ben ik in de showroom waar ik zijdeboeketten maak op afspraak. Deze showroom heb ik speciaal geopend omdat mijn winkel te klein werd en heb ik flink ruimte voor nodig heb. Ook ga ik regelmatig naar klanten toe om daar de stukken te maken. Dat varieert van een restaurant, bij iemand thuis tot op een set bij een filmopname. Als ik in de winkel sta begin ik meestal met het uitstallen van de bloemen uit de koelcel. Daarna maak ik de verse boeketten klaar, werk ik bestellingen af en verkoop ik de bloemen.’’

Quote De ene keer sta ik in de winkel boeketten te maken. De andere keer sta ik thuis bij een BN’er een zijdeboe­ket op te maken Sharon Knöbel

Je hebt ook bekende Nederlanders als klanten, hoe heb je dat voor elkaar gekregen?

,,In het begin heb ik heel veel bericht gestuurd en bood ik een zijdeboeket aan in ruil voor promotie. Tegenwoordig is het andersom en benaderen zij mij voor een samenwerking. Het is echt te gek om nu in die positie te zitten.’’

Wat vind je het leukst aan je werk?

,,Dat is de creativiteit en de afwisseling. De ene keer sta ik in de winkel boeketten te maken. De andere keer sta ik thuis bij een BN’er een zijdeboeket op te maken. Voordat ik met de zijdeboeketten was begonnen miste ik soms een uitdaging. Dit zorgt voor een fijne afwisseling.’’

En wat is minder leuk?

,,Er zijn niet echt dingen die ik niet leuk vind. Het is vaak meer de stress of druk die je hebt omdat je ondernemer bent. Dat kan soms lastig zijn in combinatie met een gezin met twee kinderen.’’

Wat moet je in huis hebben om een goede bloemist te worden?

,,Vooral creativiteit is heel belangrijk. Maar je moet ook sociaal zijn om goed met klanten om te kunnen gaan. Als je een chagrijnig hoofd hebt, wil niemand een boeketje van je kopen. Daarnaast moet je ook inzicht en feeling hebben. Als je het niet in je hebt, ga je het niet krijgen. Je moet weten wat de klant wil en dat terug laten zien in de bos bloemen die je opmaakt.’’

Quote Ik kan niet veel in het leven, maar wel een bloemetje schikken Sharon Knöbel

Wat is het mooiste dat je ooit hebt gemaakt?

,,Dat vind ik lastig. Ik heb bij een aantal grote projecten gewerkt waar ik trots op ben. Zo heb ik de bloemstyling mogen doen op de set van de film ‘Just Say Yes’. Ook was ik te zien in het televisieprogramma ‘Eigen Huis & Tuin’. Maar ik ben dagelijks eigenlijk net zo trots op elk zijdeboeket die ik maak. Zeker als ik een bericht ontvang van een tevreden klant.’’

Wil je dit tot aan je pensioen blijven doen?

,,Dat hoop ik wel. Ik kan niet veel in het leven, maar wel een bloemetje schikken. Ik hoop daar nog heel lang veel energie uit te kunnen halen.’’

