Personeelstekort in kinderopvang: ‘We vissen in dezelfde vijver als het onderwijs’

De pijpen van Martin (52) gaan de hele wereld over: ‘Zo’n pijp roken? Heel meditatief’

Als fervent tabaksliefhebber weet Martin Romijn (52) als geen ander hoe essentieel een pijp voor de rookervaring is. Daarom maakt de Leerdammer ze sinds zeven jaar zélf. Met succes, want zijn handgemaakte pijpen gaan inmiddels de hele wereld over. ,,Chili, Hongarije, Amerika. Ja, best bizar.”

8 februari