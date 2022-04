Zorgmedewerker heeft het meest last van ongewenst seksueel gedrag

Jonge vrouwelijke werknemers krijgen het vaakst te maken met ongewenste seksuele aandacht, blijkt uit onderzoek van TNO en CBS. 21 procent van de vrouwelijke werknemers tussen de 15 en 25 jaar zegt in het afgelopen jaar last te hebben gehad van ongewenste seksuele aandacht van klanten, patiënten, leerlingen of passagiers.

In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), uitgevoerd in het laatste kwartaal van 2021, vroegen TNO en CBS 50.000 werknemers naar hun ervaringen het afgelopen jaar met seksueel ongewenst gedrag. Jonge vrouwelijke werkenden hebben niet alleen het meest last van ongewenste seksuele aandacht door derden, maar krijgen ook het vaakst te maken met ongewenst gedrag door leidinggevenden of collega’s. In 2021 had 6 procent van deze groep hiermee te maken.

Alle leeftijdsgroepen bij elkaar genomen, krijgt gemiddeld 11 procent van de vrouwelijke werknemers te maken met ongewenst seksueel gedrag van klanten, patiënten, leerlingen of passagiers en 3 procent van leidinggevenden of collega’s.

Medische beroepen

Van alle beroepsgroepen hebben werknemers in de zorg relatief het vaakst zulke ervaringen. Mbo-verpleegkundigen krijgen het meest te maken met ongewenste seksuele aandacht door externen: 37 procent van hen kreeg daar het afgelopen jaar mee te maken.

Ook gespecialiseerde verpleegkundigen, verzorgenden, medische praktijkassistenten en artsen hebben hier relatief veel ervaring mee. ,,In medische beroepen raak je elkaar natuurlijk vaker aan, daardoor gebeurt het misschien sneller dat je iemand, wellicht onbewust, op een seksuele manier aanraakt", zegt TNO-onderzoeker Wendela Hooftman.

Na medische beroepen krijgen kassamedewerkers, kelners en barpersoneel het vaakst te maken met ongewenst seksueel gedrag door derden. Hooftman: ,,Iemand die veel met klanten of patiënten werkt heeft veel contact met verschillende mensen. Dan is de kans ook groter op een negatieve ervaring. Van collega's heb je er vaak een stuk minder. En je kent je collega’s veel beter dan bijvoorbeeld je klanten of patiënten, dan ligt de drempel om ongewenst gedrag te vertonen mogelijk hoger.”

Op niveau van voor coronacrisis

Ook de gevolgen van de coronapandemie zijn terug te zien in de cijfers. In 2020 ervoeren mensen minder seksueel ongewenst gedrag door leidinggevenden en collega's. Het aantal werkenden dat te maken kreeg met seksueel ongewenst gedrag door derden was in 2020 lager dan in 2019, maar de daling was hier wel minder groot. ,,Het werken met klanten en patiënten ging natuurlijk in de meeste gevallen gewoon door", zegt Hooftman.

Inmiddels zijn de percentages weer op het niveau van voor de coronacrisis. Werkgevers moeten daarom (weer) alert zijn, zegt Hooftman. ,,Aanranding is de ergste vorm van ongewenst seksueel gedrag, maar er zijn ook heel veel andere vormen, zoals dubbelzinnige opmerkingen, aanstaren, ongewenst fysiek contact. Ga er het gesprek over aan met je medewerkers, dan weet je ook sneller wat er allemaal speelt.”

Want het gedrag kan veel impact hebben op het personeel, zegt Hooftman. ,,Zeker als het structureel van aard is, gaan mensen hun werk minder leuk vinden. Het doet iets met je gevoel voor eigenwaarde en je raakt er waarschijnlijk gestrest van. In het ernstigste geval kan het leiden tot een burn-out.”

