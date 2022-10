Brian staat elke dag op het dak: ‘Werken op hoogte geeft een kick’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Brian Hendriks (29), dakdekker bij en eigenaar van Hendriks dak- en geveltechniek bv.

Wat doe je precies?

,,Wij renoveren en realiseren hellende daken, platte daken en alles wat daartussenin zit. Zo repareren we lekkages, installeren we zonnepanelen en plaatsen we dakkapellen op maat. Dagelijks ben ik in de regio Amersfoort aan het werk op grote hoogte. Ook heb ik als eigenaar veel contact met onze klanten en stuur ik onze vier medewerkers aan.’’

Kun je met hoogtevrees dakdekker worden?

,,Met angst en dus twijfel het dak opgaan is niet goed voor je eigen veiligheid en dat van collega’s. Zelfs met valbeveiliging zit een ongeluk in een klein hoekje. Als je hoogtevrees hebt kun je bij ons beter in het magazijn gaan werken, en niet op het dak!’’

Hoe ben je in dit vak terechtgekomen?

,,Ik heb de mbo-opleiding installatietechniek gedaan. Daar kwam ook lood- en zinkwerk bij kijken. Zo kwam ik in aanraking met werken op het dak. Dat trok mij meteen aan. Je werkt op hoogte, dat geeft een kick. Daarnaast ben je altijd buiten aan de slag. In tegenstelling tot installatietechniek, waar alles mooi wordt weggewerkt, zien zowel jij als de klant direct waar je werk toe leidt. Daarom besloot ik kort na het oprichten van mijn installatiebedrijf de switch te maken naar dakdekken.’’

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit?

,,’s Ochtends om half zeven komen mijn collega’s en ik bij elkaar in de kantine. Dan volgt een kopje koffie en werkoverleg. Als iedereen weet wat we gaan doen die dag vertrekken we naar de klant. Bijna iedere dag is dat iemand anders. Geen probleem of situatie is daardoor hetzelfde. Lekkages door stormschade vragen bijvoorbeeld weer om andere oplossingen dan lekkages door leidingen. Meestal zijn we rond een uurtje of drie, vier klaar. Maar als het dak nog open ligt, werk je langer door.’’

Wat zijn de leuke kanten aan je baan?

,,De voldoening die een goed afgeronde klus oplevert bij de klant en bij jezelf is enorm. Daarnaast ontmoet je bijna elke dag nieuwe mensen en is het leuk om te zien dat veel klanten later weer bij je terugkomen.’’

Zijn er ook minder leuke kanten?

,,Minder leuk is de enorme drukte. De vraag is zo groot en goed opgeleide dakdekkers zijn zo schaars; je kunt niet iedereen zo snel helpen als dat je zou willen. Nee zeggen blijft lastig. Ook merken we de gevolgen van de energiecrisis. Isolatie, dakbedekking en ander materiaal is duurder geworden en moeilijker te krijgen. Dakpannen, die door grote gasovens worden gemaakt, worden bijvoorbeeld niet meer geleverd. Gelukkig hebben we een grote voorraad.’’

Je werkt in weer en wind buiten. Je vindt het niet erg om zeiknat thuis te komen?

,,Haha, nee, dat is niet erg. Slecht weer bestaat niet, alleen slechte kleding. Bovendien kunnen ik en mijn collega’s wel tegen een stootje, we zijn niet van suiker.’’

Welke vaardigheden heb je nodig om dakdekker te worden?

,,Doorzettingsvermogen, geen 9-tot-5-mentaliteit, fitheid en handigheid zijn belangrijke vaardigheden. Maar bovenal moet je een gezonde motivatie hebben om in de praktijk te willen leren. Op school leer je de basics, maar in ons vak is de praktijk belangrijker. Ik heb een collega met veertig jaar ervaring. Een jaartje met hem meelopen leert je meer dan twee jaar op school.’’

Zou je dit werk tot aan je pensioen willen doen?

,,Ja, misschien zelfs nog wel iets langer. Het is een prachtig vak. Mijn toekomstdroom voor het bedrijf is om door te groeien naar ongeveer twintig medewerkers. Zo blijven we relatief klein en kunnen we alsnog makkelijk met de klant en met collega’s onderling blijven communiceren. Dat zou super mooi zijn.’’

Volledig scherm Brian Hendriks is dakdekker. © privéarchief

