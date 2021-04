Britse geheime dienst MI6 zoekt echte ‘Q’: ‘Je mag er met niemand over praten’

Nour is 17, komt uit Kanalenei­land en runt twee (!) huiswerk­scho­len: ‘Hoe kan ik dan slim zijn?’

27 april Ze is 17, heeft een bulk levenservaring en zet ieder vrij uur dat ze heeft in om kansenongelijkheid de wereld uit te helpen. Nour el Ghezaoui (17) runt twee huiswerkscholen voor kinderen uit achterstandswijken, waaronder haar eigen wijk, Kanaleneiland. De reden? Ze weet zelf hoe het is om niet in het plaatje van een school te passen.