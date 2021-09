Corona geeft genadeslag aan verkleedwinkels: 'De feestartikelen zijn klaar. Dat kopen mensen op internet’

Het was vroeger heel normaal om verkleedkleding te halen in de winkel. Of het nou voor Sinterklaas was of Carnaval, de winkels draaide genoeg omzet. Nu zit de branche in zwaar weer. En dat komt niet alleen door corona. ,,De feestartikelen zijn klaar. Dat kopen mensen op internet’’, zegt Guido Bokstijn (53), eigenaar van Carnavalswinkel Bokstijn in Den Haag.