Crematiedrama raakt ontslagen medewerker: 'Hij vindt het echt verschrikkelijk'

UPDATEEen ervaren medewerker van uitvaartorganisatie Yarden die in januari per ongeluk een verkeerd lichaam cremeerde , kan voorlopig fluiten naar zijn salaris. De ovenist stapte naar de rechter om zijn ontslag aan te vechten, maar die wees zijn verzoek af omdat er meer onderzoek nodig is. Hierdoor krijgt de man geen brutosalaris van in totaal 4666 euro uitbetaald. Wel moet hij 747 euro aan proceskosten betalen.

Het pijnlijke voorval vond afgelopen januari plaats in crematorium Yarden in Heerlen. Een man van wie pas twee dagen later afscheid genomen zou worden, werd door de betreffende medewerker per ongeluk te vroeg gecremeerd. De fout kwam aan het licht toen een collega de kist van een overledene in de koeling zag liggen. „Die had toch al gecremeerd moeten zijn? Wie is er dan vanochtend gecremeerd?” reageerde de medewerkster. Onderzoek wees uit dat de twee kisten waren verwisseld.

Volgens de ontslagen medewerker, die al sinds 2012 bij Yarden werkte, kwamen de identificatiekenmerken op de formulieren en de kist wel degelijk met elkaar overeen. Hij ontkent derhalve een fout te hebben gemaakt. Dat hij de procedure niet door een tweede medewerker liet controleren, schreef hij toe aan onderbezetting als gevolg van de coronadrukte. Dat zou hij al langer bij het bedrijf hebben aangekaart.

Ergste nachtmerrie

De man weigert verantwoordelijkheid te nemen voor de vergissing en is van mening dat er geen dringende reden is geweest voor het ontslag. Zijn advocaat Maurice Sijben vindt ook dat helemaal niet is bewezen wie verantwoordelijk is voor de onomkeerbare fout. ,,Laat ik vooropstellen dat cliënt het echt verschrikkelijk vindt wat er is gebeurd. Dat hij nu als zondebok wordt gezien, is voor hem net zo goed een drama. Hij werkt al vele jaren met enorm veel passie voor het bedrijf. Dat het zo vreselijk fout heeft kunnen gaan, raakt hem diep.”

Het stoort Sijben dat Yarden ‘zonder gedegen onderzoek‘ tot de conclusie komt dat zijn cliënt de fout heeft gemaakt. ,,Daar is namelijk helemaal geen bewijs voor. Als we bijvoorbeeld vragen om bewakingsbeelden, dan blijken die ineens gewist. Dat maakt het allemaal heel lastig. Cliënt wil niets bagatelliseren, maar hij blijft er wel bij dat hij niet degene is geweest die dit heeft gedaan. Wie of wat dan wel, dat is de vraag.” Vooruitlopend op een uitspraak daarover eist de ovenist bij de kantonrechter alvast dat zijn salaris en achterstallig loon, met een gezamenlijke waarde van 4666 euro, wordt uitbetaald.

Yarden is een andere mening toebedeeld en zegt dat een ovenist zelf verantwoordelijk is voor de controles. Het crematorium beschuldigt hem ervan geen verantwoordelijkheid te nemen voor zijn fouten. „Dit is geen menselijke fout”, stelt de advocaat van Yarden. ,,Hij heeft een bewust risico genomen door controles niet uit te voeren en als enige het controleformulier te tekenen.” Voor de uitvaartorganisatie kwam ‘de ergste nachtmerrie uit’. ,,Hoe erg is het voor de familie om te weten dat je dierbare al gecremeerd is? Hen is de kans ontnomen afscheid te nemen. Dit draag je de rest van je leven mee.”

De kantonrechter in Maastricht heeft beide lezingen uitvoerig bestudeerd en komt tot de conclusie dat er aanvullend onderzoek in een bodemprocedure nodig is om te beoordelen wie er gelijk heeft. De vorderingen van de werknemer worden tot die tijd afgewezen, waardoor hij voorlopig kan fluiten naar zijn geld. De zaak gaat op 12 mei weer verder. ,,We hadden liever nu al een uitspraak gezien, maar het is niet anders. Voor ons staat vast dat het ontslag op staande voet ongegrond is”, besluit advocaat Sijben.

Nabestaanden

Het crematorium heeft de 5500 euro die de overledene aan premies had betaald teruggegeven aan de nabestaanden. De afscheidsceremonie vond uiteindelijk plaats met de urn met as van de al gecremeerde man in de kist.

