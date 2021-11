Daan werkt straks vanuit Thailand: ‘Mijn enige zorg: dat de stroom uitvalt’

‘Ik zie mijn werkdagen al voor me. ’s Ochtends lekker uitslapen, even zwemmen in de baai van Haad Salad of Haad Yao, een massaman curry of pad thai voor de lunch, misschien een mango shake, en dan om een uurtje of twee ’s middags, als het met het tijdsverschil in Nederland acht uur ’s ochtends is, mijn laptop openklappen. Ja, het klinkt als een droom, maar het gaat echt gebeuren, en dat het echt gaat gebeuren heb ik aan de pandemie te danken.