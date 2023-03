Dit kan het opleveren als je slecht nieuws meteen deelt

Toen ik jaren geleden mijn eerste flatje kocht, had ik een bizar eerlijke makelaar. We waren nog maar net de drempel over of ze had alle nadelen van het appartement al opgesomd. De houten vloer was afgetobd, het raam in de slaapkamer niet te isoleren en de keuken donker en kil. Een slechte binnenkomer, zou je denken, maar zo voelde het voor mij niet. Ze won meteen mijn vertrouwen en ik deed diezelfde dag nog een bod.

Zelf de nadelen opsommen voor de ander dat kan wordt ‘stealing thunder’ genoemd, een Engelse uitspraak waarmee bedoeld wordt dat je precies doet of zegt wat iemand anders net wilde doen of zeggen. Je collega wilde bijvoorbeeld vertellen dat ze zwanger is, maar jij hebt het de hele afdeling al verteld. Volgens het spreekwoord steel je dan iemands donder.

Heb je een sollicitatiegesprek, wil je iets verkopen of heb je een verzoek voor iemand? En zijn er negatieve aspecten die je liever zou verbloemen, maar waar de ander heus wel achter gaat komen? Gooi die negatieve feiten dan op tafel voordat de ander er vragen over kan stellen.

Op een presenteerblaadje aangereikt

Psychologisch onderzoek naar stealing thunder werd gedaan in nagespeelde rechtszaken. Wanneer de advocaat van de beschuldigde meteen toegaf dat de beklaagde al eerder een rechtszaak aan zijn broek had gehad, werd dat veel minder erg gevonden dan wanneer de tegenpartij dat onthulde.

Waarom? Omdat het blijkbaar geen geheim was. Iets waarvan we denken dat de ander niet wil dat wij dat weten, dat vinden we juist extra belangrijk. Maar het werd ons op een presenteerblaadje aangereikt. Dat kan nooit zo spannend zijn. Bovendien kan de verdedigende advocaat er een positieve draai aangeven, al blijkt dat niet per se nodig. Doordat iemand er zelf mee komt, ervaren we de negatieve informatie als minder erg, zelfs als dat behoorlijke misstappen zijn.

Heb je een gat in je cv of een paar gekke carrièresprongen gemaakt? Vertel er in je sollicitatiegesprek gewoon eerlijk over. Wil je een collega vragen om een taak van je over te nemen, probeer dan niet te verbloemen dat het nogal wat tijd kost. Vertel de ander echter nooit dat je hem hebt proberen te manipuleren met dit trucje. Dan verdwijnt het effect namelijk als donderslag bij heldere hemel.

