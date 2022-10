Dit kun je het beste doen als je een rotdag hebt op werk

Maak jij ook wel eens vervelende situaties nóg veel erger? Dat je een vervelend gesprek had met een klant, je daarom een vette snack haalt en je daarover weer schuldig voelt. Vervolgens kom je met dat rotgevoel thuis en snauwt naar de hond, die er ook niks aan kan doen.

Voor mij zijn bladblazers een reden om het mezelf lastig te maken. Zo gauw ik ergens in de verste verte een bladblazer hoor, schiet ik briesend op uit mijn stoel, tuur uit het raam totdat ik de boosdoener heb gevonden (of stuif de straat op om hem te zoeken) en geef hem mijn dodelijkste blik. Vervolgens struin ik internet af om te bewijzen dat bladblazers nergens goed voor zijn, probeer ik op Twitter mijn gelijk te halen en raak hopeloos achter met mijn werk. Wat een rotdag.

Quote Oesters zijn sterren in omgaan met rottigheid

Dat kan anders, vindt Amerikaanse gedragsexpert B.J. Fogg. Hij raadt aan om vervelende situaties te gebruiken als een reden om iets goeds voor jezelf te doen. Parelgedrag, noemt hij dit, want oesters zijn sterren in omgaan met rottigheid. Komt er een vervelend zandkorreltje of stukje schelp in een oester, dan irriteert dat het schelpdiertje enorm. Hij krijgt alleen geen vreetbuien of pesthumeur, maar bedekt het euvel met parelmoer. Zo ontstaat een schitterende parel en verdwijnt de irritatie.

Mailtje met een compliment herlezen

Ook wij kunnen rottigheid en irritatie gebruiken om iets moois te maken, denkt Fogg. Kies eenvoudigweg een rottige situatie uit die je niet kan veranderen. Een rottige klant, de zoveelste sneer van je leidinggevende, ergernis bij een vergadering, een collega die nooit de vaatwasser uitruimt. Vervolgens bedenk je een positieve, kleine nieuwe actie die je dan kan doen. Of mag doen, want het is iets wat je hartstikke leuk vindt en goed voor je is.

Misschien mag je dan koffie halen bij het goede koffieapparaat, even een paar minuten ontspannen ademhalen, een appje sturen aan iemand die je lief is, even naar buiten en genieten van het natuurlijke licht en frisse buitenlucht, of een mailtje herlezen met een compliment van een collega dat je bewaard hebt.

Zelf mag ik tegenwoordig een leuk nummer opzetten en een dansje doen als ik een bladblazer hoor. Dat is best vaak. Nog even en ik ben een parel van een danser.

