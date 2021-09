Dit moet je weten als je wil doorwerken na je pensioen

Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat steeds meer werkende Nederlanders 65 jaar of ouder zijn. In de periode 2003-2020 nam het aantal 65-plussers dat nog werkt met 225.000 toe tot 300.000. Het CBS zoekt een verklaring in de vergrijzing van de bevolking. Maar dat verklaart de groei niet helemaal. Het aantal Nederlanders in deze leeftijdscategorie groeide lang niet zo hard als het aantal 65-plussers dat nog actief is op de arbeidsmarkt. Met name de participatie van 65-jarigen steeg hard, vooral vanaf 2015, het jaar waarin het verhogen van de AOW-leeftijd versneld werd.

Het aantal vaste banen onder ouderen nam ook toe. Maar hoe ouder de 65-plusser wordt, hoe vaker het een flexibel contract is. Overigens: niet iedere werknemer die wil doorwerken vanaf de AOW-leeftijd mag ook doorwerken. In sommige cao’s en arbeidscontracten is opgenomen dat het arbeidscontract vanzelf eindigt als een werknemer de AOW-leeftijd bereikt.

Ziekte

Wil je toch niet met pensioen? Dan kun je met je werkgever overleggen over een nieuw contract. Hetzelfde geldt als er niets over in je contract of cao staat of als er geen cao is. ,,Je hebt dan als AOW’er wel een gunstige onderhandelingspositie“”, zegt Renate Evers, woordvoerder van ouderenbond ANBO. ,,Bepaalde premies, zoals de pensioenpremie en de premie voor de ww-uitkering, hoeven niet meer te worden ingehouden. Voor hetzelfde nettosalaris is de werkgever dan minder geld kwijt.”

De situatie pakt wat minder gunstig uit bij ziekte. Waar een jongere werknemer recht heeft op maximaal twee jaar loondoorbetaling, is dat voor een AOW-gerechtigde maar dertien weken. Tijdens die weken kan de werknemer ook niet ontslagen worden. Maar het ontslag zit wel wat anders is elkaar voor een gepensioneerde dan voor een jongere werknemer. Als dat zo in de cao of het contract staat, hoeft een ontslag niet beoordeeld te worden door het UWV of door een rechter.

Maar het grootste verschil zit ‘m in de transitievergoeding, zegt Evers. ,,Daar heeft een werknemer vanaf de AOW-leeftijd geen recht op. Ook niet als diegene bijvoorbeeld al 40 jaar bij het bedrijf heeft gewerkt.”

Zelfstandigenaftrek

Denk ook aan de fiscale gevolgen als je besluit door te werken. Iedere werkgever houdt loonheffing in en past het tarief toe dat bij je inkomen past dat het bedrijf uitbetaalt. Omdat je door je AOW twee inkomens hebt, valt je uiteindelijke inkomen in een hoger tarief. Per saldo wordt er dan te weinig ingehouden. Dat bedrag wordt later via de aanslag inkomstenbelasting geïnd.

De cijfers van het CBS laten zien dat ouderen vanaf 67 jaar vaker hun geld verdienen als zelfstandige dan als werknemer in loondienst. Ook zij komen er bekaaid vanaf. Als je de AOW-leeftijd bereikt heb je namelijk nog maar recht op de helft van de zelfstandigenaftrek (let op: niet iedere zelfstandige heeft recht op deze aftrek).

Ontvang je zorg- of huurtoeslag? Dan heeft dat door je hogere inkomen een lagere toeslag tot gevolg. ,,Als je over de grens voor het recht op toeslag gaat, heb je er helemaal geen recht meer op”, waarschuwt Evers.

Lorraine (71), Cees (70) en Herman (68) zijn nog steeds niet met pensioen. Ze vertellen waarom ze doorwerken terwijl het eigenlijk niet meer hoeft.

