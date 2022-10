Door burn-out zegde advocate Tlalit (44) haar baan in New York op, nu maakt ze chocola

Marjan Rintel Nieuwe KLM-top­vrouw over Schiphol­cha­os: ‘Kunnen er niets aan doen, maar worden wel vol getroffen’

Marjan Rintel kreeg in haar eerste maanden als nieuwe baas van KLM de druktechaos op Schiphol en het historische krimpplan van het kabinet voor de kiezen. ‘Het was meteen in het diepe, niet even eerst met de teen in het water.’

8 oktober