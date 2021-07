Dordtenaren Ruben en Chantal gaan met Aziatische tankcontainers Europa veroveren

Zeventig, tachtig vierkante meter groot is het kantoor van Legend Logistics in Papendrecht. Hoewel het een toonaangevende speler in Azië is als het gaat om het vervoer van vloeibare chemicaliën is de bekendheid in Europa relatief beperkt. De komende jaren krijgen Ruben Hofland en Chantal Graft de tijd om daar verandering in te brengen.