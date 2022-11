Draag jij een bril? Zo kan dat beïnvloeden hoe mensen over je denken

Een goede verstandhouding met collega’s, leidinggevenden of klanten maakt je werkdag niet alleen plezieriger, maar zorgt er ook voor dat je meer gedaan krijgt. Mirjam Wiersma, auteur van twee boeken over zakelijk flirten, vertelt hoe je jezelf op de kaart zet en mooie relaties opbouwt met anderen. Deze keer: de invloed van uiterlijkheden.

Een opleiding mag jaren kosten, want dat is een zinvolle investering in je latere carrière toch? Ook aandacht besteden aan je uiterlijk kan een goede investering zijn, maar dat idee vinden we vaak lastig. We willen niet oppervlakkig lijken. Toch zijn er genoeg redenen om wel degelijk even kritisch te bekijken wat je elke dag aantrekt én wat je wel of niet op je neus zet. Een bril dragen - ook als je die niet nodig hebt - kan net zo goed bijdragen aan je professionele succes.

Brildragers vinden we namelijk intelligenter, betrouwbaarder, ijveriger en eerlijker, volgens verschillende onderzoeken. Ben je net afgestudeerd en kom je als junior binnen bij opdrachtgevers en klanten? Geef je adviezen en moet je anderen overtuigen? Een bril kan boosten hoe intelligent en betrouwbaar je overkomt.

Maar er is niet alleen goed nieuws, brillen associëren we ook met minder prettige eigenschappen. Brildragers vinden we minder open, minder vriendelijk, minder toegankelijk en minder sociaal. Krijg je vaak te horen dat je koud en analytisch overkomt en draag je een bril? Dan kun je overwegen om over te stappen op contactlenzen, dat helpt om opener en warmer over te komen.

Joggingbroek vs. pak

Ook met je kleding kun je je uitstraling beïnvloeden. Een pak dragen kan van grote invloed zijn op een onderhandelingsresultaat, blijkt uit onderzoek van Yale School of Management . In een experiment moesten twee groepen zogenaamd onderhandelen over vastgoed. De ene groep deelnemers droeg daarbij een joggingbroek met sandalen, de andere groep droeg een pak. Gemiddeld genomen wisten de pakdragers in hun deals tien procent meer winst binnen te slepen dan de andere groep. Het lijkt er op dat dat met twee effecten te maken heeft: als je een pak draagt dwing je meer respect af, en door dat pak te dragen en de reacties die je erop krijgt ga je je dominanter en zelfbewuster gedragen.

Quote Kijk vooral naar wat collega’s dragen in de functie die jij beoogt. Zo toon je je ambitie

Dus vanaf nu iedereen strak in pak? Niet helemaal. Het is ook handig om rekening te houden met je bedrijfscultuur. Misschien werk je in een hippe startup met allemaal collega’s in spijkerbroek? Als je dan een klassiek pak draagt, kun je gezien worden als iemand die er niet echt tussen past. Kies dus voor een kledingstijl die past binnen de organisatie waar je werkt. Oriënteer je niet zozeer op de gangbare kledingstijl in de functie die je hebt. Kijk vooral naar wat collega’s dragen in de functie die jij beoogt. Zo toon je je ambitie.

Een spencer tussen de pakken

Heb je veel contact met bijvoorbeeld klanten? Kijk ook dan naar wat bij hun cultuur past. Als bedrijfsjurist zat ik eens, net als mijn teamgenoten, strak in pak achter mijn bureau. Een headhunter die voor ons op zoek ging naar een nieuwe collega-jurist stapte onze afdeling op, gekleed in een spencer. Over die kledingkeuze is nog lang nagepraat. Een spencer te midden van allemaal (mantel)pakken viel namelijk nogal op. Het gaf ons niet het gevoel dat de headhunter echt feeling had met onze wereld.

Kies dus bewust wat je draagt. Je voelt je echt anders als je sneakers en een joggingbroek draagt of strak in het pak ergens binnenstapt. Zoals Fernand Auwera zo mooi zei: ,,Alleen oppervlakkige mensen hechten geen belang aan uiterlijkheden.”

Het is daarnaast ook gewoon fijn om succesvol te zijn. Dus als het aanschaffen van een bril je helpt om zakelijk meer kracht uit te stralen, waarom niet? En misschien twijfel je nog of je dat mooie pak, waar je al een tijd geleden je oog op hebt laten vallen, moet aanschaffen? Doen!

