Drie broers zijn de laatste garnalenvissers van Scheveningen: ‘Maar hoelang nog, met deze regels?’

Levenswerk van scooteron­der­ne­mer Wesley spat uiteen door bromverbod: ‘Wat moet ik zonder diploma’s?’

Het bromverbod dat er in Nijmegen dreigt te komen, krijgt felle kritiek. Voor scootermonteur Wesley van der Horst (33) is de voorgenomen maatregel zo ingrijpend, dat hij het eind van zijn levenswerk vreest. ,,Alles wat ik in tien jaar heb opgebouwd, valt weg.”

1 december