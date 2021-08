Echt waar, deze bedrijven zoeken nú mensen voor kerst

De zomervakantie is nog niet eens op zijn einde, maar in sommige sectoren wordt nu al toegeleefd naar de kerstdagen. Ben jij het hele jaar door aan het aftellen naar Kerst en zoek je werk? Dan zijn deze banen in kerstsferen misschien wel wat voor jou.

In de aanloop naar kerst is voor tuincentra een drukte van belang. Bij veel bedrijven wordt nu al gewerkt aan de mooiste kerstshows om klanten de nieuwste trends op kerstgebied te laten zien.

Tuinland, een familiebedrijf met vier tuincentra in het noordoosten van Nederland, is daarom op zoek naar versterking. De vestiging in Wilp heeft een vacature voor een seizoenskracht kerst. In de functie ben je mede verantwoordelijk voor de opbouw van de kerstafdeling en werk je aan een inspirerende presentatie van artikelen uit het assortiment. Tijdens de kerstperiode ben je actief als verkoopmedewerker, houd je de afdeling netjes en vul je artikelen aan.

Tuincentrum Coppelmans zoekt een verkoper die multi-inzetbaar is voor de afdelingen kerst én BBQ/tuinmeubelen. In de maanden oktober, november en december ga je aan de slag op de grote kerstafdeling van het tuincentrum. In de lente en zomer help je klanten bij de aanschaf van tuinmeubelen en/of barbecue. Kandidaten zijn communicatief vaardig en beschikken minimaal over MBO-4-werk-en-denkniveau.

Kerstpakketten

Veel Nederlanders krijgen met de feestdagen een kerstpakket van hun werkgever om hen te bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. Ook al zijn we net over de helft van 2021, de voorbereidingen voor de levering van die miljoenen pakketten worden nu al getroffen.

More Than Gifts in Uitgeest is gespecialiseerd in relatiegeschenken die fairtrade, milieuvriendelijk en maatschappelijk bewust gemaakt zijn. Het bedrijf zoekt een teamleider kerstpakketten die in de aanloop naar kerst fulltime beschikbaar is. In de functie stuur je het team medewerkers dat de kerstpakketten inpakt. Waar nodig help je zelf ook mee in de productie.

De tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Archiefbeeld. Een medewerker van de inpakcentrale van groothandel Makro vult een kerstpakket. © ANP

Het perfecte kerstpakket uitkiezen voor je werknemers valt nog niet mee. Om bedrijven te helpen de juiste keuze te maken, zoekt groothandel Makro een sales adviseur voor de regio Zwolle. In de functie nodig je klanten uit in de showroom met kerstpakketten of gaat bij hen langs om de wensen te bespreken en een op maat gemaakt kerstpakket te kunnen samenstellen. Kandidaten hebben relevante saleservaring in een B2B-organisatie en zijn in het bezit van rijbewijs B en een auto.

Bij horecagroothandel HANOS beginnen de voorbereidingen op het kerstseizoen in september. Het bedrijf levert jaarlijks honderden kerstpakketten aan bedrijven en zoekt daarvoor medewerkers voorbeeldpakketten in Apeldoorn. Als ‘klaarzetter’ tel je artikelen, houd je de voorraad bij en pak je kerstpakketten in. Kandidaten zijn eventueel ook beschikbaar buiten kantooruren en zijn fysiek fit om staand te kunnen werken.

Kerstkaarten

In de laatste weken voor het nieuwe jaar zullen er weer miljoenen kerstkaarten op de Nederlandse deurmatten vallen. Dat betekent dat het alle hens aan denk is bij de postsorteercentra van PostNL. Om te zorgen dat er in december genoeg sorteerders zijn om al die kerstpost te verwerken, zoekt YoungCapital een e-recruiter. In de functie screen je kandidaten en nodig je hen uit voor een intake. Ook is het mogelijk om in december bij PostNL aan de slag te gaan als teamleider voor de kerstpostsorteerders.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.