Een op de tien wordt niet gelukkig van mix kantoor en thuiswerken

onderzoekDe helft van de week op kantoor, de andere helft thuis aan het werk. Dat adviseerde het kabinet afgelopen dinsdag in de persconferentie over de nieuwe coronamaatregelen. Niet alle werkenden zijn daar even blij mee, blijkt uit nieuw onderzoek. Meer dan een derde van de leidinggeven geeft aan hybride werken zwaar te vinden.

Uit onderzoek van zorgverzekeraar Zilveren Kruis - uitgevoerd onder zowel leidinggevenden als werknemers - blijkt dat 92 procent van de medewerkers graag hybride werkt. Meer dan de helft van de medewerkers geeft ook aan dat ze door hybride werken veel makkelijker hun werk afkrijgen.

Toch is niet iedereen even enthousiast over hybride werken. 36 procent van de leidinggevenden zegt deze nieuwe manier van werken juist zwaar te vinden. Een op de tien medewerkers is minder gelukkig en heeft meer stress sinds het hybride werken. ,,Het lijken kleine percentages, maar dit is toch een grote groep mensen”, zegt Laura den Dulk, hoogleraar arbeid, organisatie en werk-privé van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Quote Vraag aan je medewer­kers hoe het gaat. Wacht niet af totdat zij naar jou toekomen Laura den Dulk

Toch naar kantoor

Den Dulk ziet uiteenlopende redenen waarom werkenden het kantoor verkiezen boven de thuiswerkplek. ,,Sommige mensen hebben geen goede werkplek thuis, waardoor ze zich minder goed kunnen concentreren.” Thuiswerken is voor sommigen ook te eenzaam. Van de medewerkers geeft 39 procent aan de collega’s te missen. ,,Op kantoor kan je even naar iemands bureau lopen, of een collega aanspreken bij het koffieapparaat. Doordat een deel van het team thuis werkt gaat dit nu een stuk moeilijker.”

Den Dulk ziet dat de gesprekken tegenwoordig ook veel zakelijker zijn geworden dan op kantoor. ,,Als we thuis werken bellen we elkaar niet om even te kletsen. Bijpraten gebeurt ook niet echt bij een videocall. Daar komen we meestal direct ter zake.”

Niet aan het toeval overlaten

Leidinggevenden lijken het bij hybride werken moeilijker te vinden de vinger aan de pols te houden. 69 procent zegt geen goed contact te kunnen houden met het team. Voor een deel kunnen ze daar zelf verandering in brengen, stelt Den Dulk. ,,Je moet contact met medewerkers ook niet helemaal aan het toeval overlaten. Vraag zelf aan je medewerkers hoe het gaat. Wacht niet af totdat zij naar jou toekomen, want dan is het meestal al te laat.”

Lees ook bij Intermediair: ‘Laat je een baan schieten als je twijfelt over de bedrijfscultuur?’

Nu hybride werken geen nieuwigheid meer is, kunnen bedrijven volgens Den Dulk naar de toekomst kijken. Uit het onderzoek blijkt wel dat leidinggevenden en medewerkers elkaar vertrouwen, ook al zijn ze niet fysiek in elkaars buurt. ,,Het idee dat een thuiswerker niets af krijgt, dat is nu wel verdwenen”, aldus Den Dulk. ,,We weten dat het werk wel gedaan wordt.”

Willen bedrijven het hybride werken in hun organisatie verbeteren, dan zullen ze regelmatig de gang van zaken moeten evalueren met medewerkers en leidinggevenden. ,,Er moet gekeken worden naar ieders behoeftes. Hoe vaak mensen naar kantoor moeten komen, hoe vaak is thuiswerken wenselijk en hoe wordt er met iedereen gecommuniceerd als niet iedereen op dezelfde plek is? Zo kun je uitkomen op een systeem dat voor iedereen werkt.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Heb jij het na zo lang thuiswerken best lastig in de kantoortuin? Dit zijn de tips van kantoorgoeroe Japke-d. Bouma:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.