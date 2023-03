Een vet salaris en auto van de zaak? Jongeren stellen andere prioriteiten in hun werk

‘Een mooie job met een royaal salaris en een auto van de zaak’, lees ik in een personeelsadvertentie. Het klinkt me ineens ouderwets in de oren. Want ja, zo hebben hr-managers jarenlang werknemers binnengeharkt, maar die tijden zijn voorbij, concludeerde voormalig Paul Polman, CEO van Unilever, onlangs. Natuurlijk, iedereen wil goed betaald worden, maar volgens Polman willen mensen tegenwoordig met name werken voor een bedrijf dat goeddoet. Een bedrijf dat problemen oplost, en een die geen problemen creëert. Zelfs als ze daarvoor een beetje inkomen moeten inleveren.

Zijn team ondervroeg 4000 werknemers in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk en de uitkomsten vatten ze samen in de Net Positive Employee Barometer. Een derde van de ondervraagden gaf aan dat hij al eens een baan heeft opgezegd, omdat het werk niet in lijn was met de waarden die diegene zelf aanhangt. ‘Conscious quitting’, noemt Polman dit.

Accountants- en adviesorganisatie KPMG deed een soortgelijk onderzoek in Engeland onder 6000 mensen en zag hetzelfde gebeuren. Ze doopten het fenomeen climate quitting, omdat ze vooral een verband zagen met klimaatkwesties. Hun conclusies: een ruime meerderheid van de mensen wil niet meer werken voor bedrijven die mensen in andere landen oneerlijk betalen of gezondheids- en klimaatproblemen veroorzaken.

Lager salaris

Dit wordt gevoeld door mensen uit alle leeftijdscategorieën, maar dit effect is nog sterker bij mensen jonger dan 34 jaar. Zelfs als ze al in dienst zijn van bedrijven die claimen dat ze werken aan grote maatschappelijke issues zoals ongelijkheid of klimaat, dan nog vindt twee derde van hen dat het bedrijf meer zou kunnen doen. En net iets meer dan de helft van de studenten van businessscholen over de hele wereld zegt dat ze een lager salaris zouden accepteren als ze bij een bedrijf kunnen werken dat respect heeft voor mens en omgeving.

Aangezien de jongere generatie een steeds groter deel gaat uitmaken van ons personeelsbestand betekent het dus werk aan de winkel voor onze recruiters. Hoe krijg je deze generatie binnen, en hoe hou ze vast? Gratis spullen, een voetbaltafel en een lidmaatschap voor de sportschool: leuk, maar niet doorslaggevend. Sta je als bedrijf voor allerlei nobele doelen? Laat die dan vooral zien. Heb je die niet? Misschien is het dan sowieso tijd om je af te vragen wat voor wereld je nalaat aan je toekomstige werknemers.

Meer weten over psychologie en werk? Lees Chantals boeken Waarom perfectionisten zelden gelukkig zijn, 13 tips tegen perfectionisme (2021) en Ons feilbare denken op het werk (2018).

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.