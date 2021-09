Eindelijk rust: ‘Ik sluit me een week op in een klooster om te kunnen werken’

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: concentratie in afzondering.

Vandaag heb ik mijn intrede genomen in een klooster. Nee, niet om het geloof te belijden of te mediteren - al zou dat hier in de rust en stilte heel goed kunnen als je dat zou willen. Ik ben hier om te werken. Ik hoop me hier, afgezonderd van de rest van de wereld, een week lang diep te kunnen concentreren op het schrijven van een boek.

De Amerikaanse auteur Maya Angelou reserveerde als ze aan een boek bezig was een hotelkamer, waar ze zich de hele dag opsloot tot ze vond dat ze genoeg had geschreven. Ze liet zelfs de schilderijen en decoraties verwijderen - afleiding!

De Zwitserse psycholoog Carl Gustav Jung bouwde voor zichzelf een huisje in de bossen om zich in terug te trekken. Hij kon zich daar concentreren, doordat hij als enige de sleutel had. Van Bill Gates is bekend dat hij twee keer per jaar een ‘denkweek’ inlast, waarin hij volledig ongestoord kan lezen en kan nadenken over de grote zaken.

Aanloopuurtje

Nu wil ik mezelf absoluut niet vergelijken met deze grote geesten, maar ik begrijp de aanpak wel. Sommige taken - bijvoorbeeld het uitwerken van een belangrijk plan of het maken van een website - kun je pas echt goed doen als je je er langere tijd op concentreert. ‘Diep werk’, noem je dat. Pas na een uurtje ben je echt gefocust en begin je meters te maken. Word je in dat ‘aanloopuurtje’ gestoord, dan kun je dus weer opnieuw beginnen.

En daar wringt nu net de schoen: in ons moderne werkbestaan worden we om de haverklap gestoord. Door mails, appjes en notificaties. Door een collega die met een vraagje aan de telefoon hangt. Door een klant die op stel en sprong iets van je wil. Allemaal leuk en belangrijk, maar het staat het Grote Concentreren in de weg. En zo blijf je dus aan de oppervlakte en kom je nauwelijks toe aan die grote taken.

Gelukkig hoef je niet een week weg om je te concentreren. Je afsluiten van afleiders moet voor diep werk echter wél. Blok minstens twee uur in je agenda, zet de wifi uit, ga desnoods op een flexplek zitten waar niemand je vinden kan. Sociaal is het niet, maar voor de focus is het nodig. Soms kun je je pas echt concentreren wanneer je alle onnodige ruis hebt buitengesloten. En precies daarom zit ik vanaf vandaag dus in een klooster: om alle afleiders buiten de deur te houden.

Nou ja, behalve het schrijven van deze column dan.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018), Werken met millennials (2019) en Werk kan ook uit (2020).

