Eric, ‘man van de vibrators’, begon op een zolderkamer en runt nu een multinational

Afghaanse oud-minister nu maaltijdbe­zor­ger in Duitsland

28 augustus Eerst was hij minister in Afghanistan, nu bezorgt hij maaltijden op de fiets. Sayed Sadaat (49) doet dat in Leipzig voor Lieferando, Thuisbezorgd.nl in Duitsland. De Afghaanse oud-minister vestigde zich in december in het land, in de hoop op een betere toekomst.