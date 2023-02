Esther (45) is bar- en hotelmedewerker: ‘Je moet het echt van je fooien hebben’

SalarisHoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Esther (45) werkt 34 uur per week als bar- en hotelmedewerker. De receptie van het hotel is ook de bar. Ze checkt gasten in en voorziet de gasten van een hapje en een drankje.

Wat verdien je?

,,Netto verdien ik 1802 euro. Bruto zit ik op 1955 euro.”

Blij mee?

,,Over het algemeen vind ik dat de horeca slecht wordt betaald. Het is weinig geld voor hard werken. Ik vind het niet gek dat er nauwelijks personeel te vinden en te houden is. Je moet het echt van je fooien hebben, daarom werk ik het liefst ’s avonds. Op een zaterdagavond ben ik blij met 50 euro. Toen ik hier kwam werken nam ik ook veel gasten mee. Het is soms jammer dat ik niet wat extra’s krijg voor mijn ervaring en netwerk. Ik vind het gewoon onwijs leuk om in de horeca te werken, dus voor nu is het goed zo.”

Wat zijn je secundaire arbeidsvoorwaarden?

,,Dat is niet heel scheutig. Na je dienst mag je twee drankjes nemen van de zaak. Ik werk bijna altijd avonddiensten en daarna ga ik meteen naar huis. Dus daar maak ik geen gebruik van. Als ik hier in mijn vrije tijd kom als gast, krijg ik een korting van 40 procent op mijn drankje.”

Quote Toen ik hier vijf jaar geleden kwam werken heb ik onderhan­deld. Ik kreeg toen 10 euro netto per uur

Moet je hard werken voor je geld?

,,Overdag is het niet zo druk, maar ’s avonds is het aanpoten. De prijzen in de horeca liggen hoger en daar verwachten gasten ook meer service bij. Maar de fooi blijft wel achterwege, dat is tegenstrijdig. Je moet dit werk wel vanuit je hart doen en het leuk vinden om mensen een leuke avond te bezorgen. Als je chagrijnig bent, dan heeft het een wisselwerking op de gasten. Dat merk je vanzelf wel aan de fooi.

Stil zitten kan ik niet. Ik ben altijd bezig en maak veel meters. Als ik een momentje heb ga ik glazen spoelen en alvast citroentjes snijden. De volgende dag moet ik dan echt even bijkomen.”

Heb je over je salaris onderhandeld?

,,Ja, toen ik hier vijf jaar geleden kwam werken heb ik onderhandeld. Ik kreeg toen 10 euro netto per uur. Nu krijgen we sinds januari vanuit de cao Horeca twee euro bruto erbij. Dat is toch wel wat. Verder onderhandel ik nooit. We hebben ook net corona achter de rug en dan vind ik het niet gepast om meer geld te vragen. Tijdens de coronaperiode werden we wel gewoon netjes doorbetaald. En met kerst kregen we een bonus en een grote fles champagne. Daardoor voel ik me wel gewaardeerd.”

Weet je wat je collega’s verdienen?

,,Ja, hetzelfde als iedereen. We werken met een heel leuk team. Mijn collega’s zijn van dezelfde leeftijd. We praten zeker over salaris. Vooral dat we ons zorgen maken, alles is zo duur geworden.”

Waar geef je graag je geld aan uit?

,,Aan vakanties. Meestal doen mijn partner en ik een citytrip. We zijn net terug van een weekendje York en we gaan vaak naar Londen. Lekker naar een voetbalwedstrijd, daarna uit eten en de kroeg in. Verder gaat er vooral geld naar de huur en vaste lasten. En we hebben een huisdier. Als die iets heeft en naar de dierenarts moet, dan is dat vaak een dure rekening. Daar moet ik bijna een hele dag voor werken. Het scheelt dat ik geen auto en kinderen heb én ik kan heel goed sparen.”

Hoe zie jij je toekomst?

,,Ik zou hier zeker nog willen blijven werken. Het is een leuk café en hotel. Ik ben nu 45 en fysiek is het werk best zwaar. Vroeger werkte ik in de journalistiek. Nu volg ik een opleiding tot copywriter en denk ik vast na over mijn toekomst. Met schrijven verdien ik wat meer en kan ik creatief bezig zijn. Ik zou het super vinden om bijvoorbeeld voor een horecamagazine te schrijven. In mijn ideale wereld zou ik 2000 euro netto willen verdienen. Dan zou ik wel goed zitten.”

Verdient Esther genoeg?



Leeftijd: 45

Aantal jaar relevante werkervaring: 5

Aantal werkzame uren per week: 34

Opleidingsniveau: hbo

Functie: bar- en hotelmedewerker

Branche: horeca

Vestigingsland hoofdkantoor: Nederland



Volgens de cao van Koninklijke Horeca Nederland zou iemand met dezelfde werkzaamheden als Esther op fulltime basis een salaris tussen 2000-2300 euro bruto per maand moeten verdienen. ,,Ik ben na de loonsverhoging zeer tevreden met wat ik verdien. Door het extra geld heb je net iets meer lucht qua financiën. Daarnaast geeft het je ook een gevoel van waardering.”

