Experts: Verhoging minimumloon kan ‘wenselijk’ zijn nu inflatiespook rondwaart

Het minimumuurloon stijgt op 1 januari met 14 cent per uur (of bijna 1,5 procent), naar 9,96 euro. Volgens Omtzigt en Dassen moet echter, om de koopkracht ongeveer gelijk te houden, het minimumloon met 4 procent extra omhoog. Dat is ongeveer 70 euro per maand. Over hun voorstel wordt morgen gestemd.

Ongelijkheid rechttrekken

Nora Neuteboom, senioreconoom bij ABN Amro, bevestigt dat een verhoging van het minimumloon ‘zeer wenselijk kan zijn in sociaaleconomisch opzicht’, voornamelijk voor de lagere inkomens. ,,Vooral als politici de doelstelling hebben om ongelijkheid recht te trekken, omdat veel mensen met flexibele contracten of lage lonen extra zijn getroffen door de coronacrisis.”



Bert Colijn, senioreconoom bij ING, denkt dat een verhoging van de minimumlonen ‘een bescheiden bijdrage’ kan leveren en hij stelt dat dit slechts één van de knoppen is waar je aan kunt draaien om in tijden van hoge inflatie de koopkracht van mensen op te krikken. Daarbij: Colijn noemt het huidige inflatiepeil ‘voor een groot deel tijdelijk’. ,,Toch is er ook veel krapte op de arbeidsmarkt en geven de bedrijfswinsten de ruimte om de lonen extra te verhogen.”



Neuteboom waarschuwt nog dat een enorme verhoging van de (minimum)lonen kan zorgen voor extra inflatie. Ze verwacht ook dat de huidige hoge inflatie niet blijvend is en denkt dat een eenmalige stap, mits bescheiden, geen zogeheten loonprijsspiraal zal oproepen. ,,Al weet je dat nooit 100 procent zeker.” Ook benadrukt ze dat er nog ‘talloze andere maatregelen’ denkbaar zijn (zoals belastingingrepen) om lage inkomens tegemoet te komen. ,,Maar die zijn minder zichtbaar en dus minder populair in Den Haag.”