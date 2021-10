Feit of fabel: Kiezen we een beroep dat past bij onze naam?

Wat doet een... ‘Ik zie in deze baan elke dag waar het nu echt om draait in het leven’

Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een fieldservice-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Jetty Oosterman (65), levenseinde-doula in Terwolde.

10 oktober