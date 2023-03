Fit worden, sociaal zijn, reizen maken én uitstekend werk doen: moeten we niet te veel van onszelf?

Psycholoog Thijs Launspach is psycholoog, stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: is ‘alles’ niet een beetje veel?

Deze week is het Boekenweek. Hoewel ik dol ben op de collectieve propaganda van het Nederlandse boek, ben ik dit jaar wat minder blij met het thema: ik ben alles. Is dat niet een beetje veel? We moeten al van alles in ons moderne bestaan, en nu moeten we potdorie ook nog eens alles zíjn.

We verwachten momenteel veel van onszelf: er mooi en fit uitzien, uitzonderlijke prestaties leveren op ons werk, over het nieuws kunnen meepraten, marathons rennen, een spannende geliefde, geweldige vriendin of leuke vader zijn, onze patronen doorbreken, gelukkig zijn, de leukste reizen maken, onze bakens verzetten en de beste versie van onszelf zijn. We zijn niet snel genoeg zoals we zijn. Omdat we geloven dat dat allemaal tegelijk kan, zijn we chronisch ontevreden met onszelf. We doen het in onze eigen ogen namelijk nooit goed genoeg.

Quote In plaats van onszelf wijsmaken dat we alles moeten zijn, kunnen we beter accepteren dat we ook maar mens zijn

Het gevoel dat alles voor ons mogelijk moet zijn, zorgt voor een enorme prestatiedruk. We hebben zélf de verantwoordelijkheid om iets groots en meeslepends van ons leven te maken, en nemen met minder geen genoegen. In onze drive om onze potentie te vervullen, rennen we onszelf regelmatig voorbij. Alles proberen te zijn en alles proberen te doen, dat is een goede manier om jezelf in een burn-out te helpen.

In plaats van onszelf wijsmaken dat we alles moeten zijn, kunnen we beter accepteren dat we ook maar mens zijn. Met talenten, maar ook met valkuilen. We zijn mensen met menselijke beperkingen: we worden weleens moe, gefrustreerd, teleurgesteld, verdrietig, afgeleid of moedeloos. We hebben allemaal mooie plannen voor onszelf, maar soms lopen die in de soep. En dat hoort er allemaal bij. We hebben mogelijkheden, maar helaas niet onbeperkt.

Beperkingen accepteren

In plaats van ons blind te staren op wat we allemaal zouden moeten zijn, kunnen we veel beter leren onze menselijke beperkingen te accepteren. Tevreden word je niet van wat je allemaal nog zou kúnnen zijn, maar van genoegen kunnen nemen met wat je al wél bent - als mens, met je karakterfouten, je buien en je onhebbelijkheden. Ik mag dan alles zijn, maar vandaag ben ik toevallig strontchagrijnig.

In het Engels snappen ze het beter. Daar maken ze een onderscheid tussen twee verschillende vormen van ‘alles’, namelijk alles dat er is en alles dat zou kunnen zijn. Ze zeggen het daar heel mooi: You can be anything, but not everything. Je kunt alles zijn, maar niet alles tegelíjk.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij is auteur van onder meer Je bent al genoeg - Mentaal gezond in een gestoorde wereld (2022), Werk kan ook uit (2020) en Fokking druk (2018).

