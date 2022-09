FNV komt met eisenpakket om een nationale inkomenscrisis te bezweren

Dit busbedrijf neemt als eerste acht Oekraïners in dienst: ‘Kunnen er nog 50 bij hebben’

Wie vanaf maandag in Woerden en omgeving de bus pakt, moet niet verrast zijn als de bestuurder alleen Engels of Oekraïens praat. Vervoerder Pouw heeft, voor zover bekend, als eerste busbedrijf in ons land acht chauffeurs uit Oekraïne in dienst genomen.

