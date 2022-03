Fors meer Spanjaarden en Portugezen aan het werk in Nederland

Vrouwen in de bijstand ontmoeten topbestuur­ders: ‘Of ik zenuwach­tig ben? Het is ook maar een man’

Op Internationale Vrouwendag, morgen, gaat het vaak over het aantal vrouwen in de top. Er is echter ook een grote groep vrouwen die, door omstandigheden, beneden hun kunnen werken of helemaal geen baan kunnen vinden. Stichting Brood en Rozen verbindt via een lesprogramma vrouwen in topfuncties met vrouwen in de bijstand, met als doel die laatste groep meer zelfvertrouwen te geven. Morgen hebben de deelnemers een speeddate met een topman.

7 maart