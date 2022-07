Geen werkervaring, geen baan: afgestudeerde Daphne (25) uit frustratie over vacature-eis in rake post

Met haar diploma net op zak en het volste vertrouwen in de arbeidsmarkt begon Daphne Drenth (25) in april aan haar zoektocht naar een eerste baan. Maar dat bleek – ondanks de grote hoeveelheid openstaande vacatures – vies tegen te vallen. De reden? Vrijwel elke werkgever in haar branche vraagt om minimaal twee jaar werkervaring. Op LinkedIn uit Daphne haar frustratie, maar die post krijgt een bijzondere twist.

De 25-jarige Daphne Drenth rondt binnen drie jaar haar hbo-opleiding International Business in Maastricht af. Dankzij haar behaalde propedeuse voor de opleiding Verpleegkunde mag ze een verkort traject volgen voor studenten die van het vwo of een andere hbo-opleiding komen. Ze haalt goede cijfers, loopt stage in het buitenland en slaagt cum laude. Maar dat – én haar werkervaring in de supermarkt, de horeca en een krantenwijk – blijkt niet genoeg als Daphne eenmaal de stap naar de arbeidsmarkt zet.

,,Ik loop tegen één probleem aan”, zo deelt de twintiger op LinkedIn. ,,Ik dien relevante werkervaring te hebben. Maar die heb ik als beginner nog niet.”

Werkervaring als eis

Maandenlang komt Daphne niet eens door de eerste ronde. ,,Verdrietig en moedeloos word ik ervan”, aldus de ex-studente op LinkedIn. ,,Dan zie ik in een vacature wéér een aantal jaar relevante werkervaring als eis staan, en raak ik zo gedemotiveerd. Een gevoel dat alleen maar wordt versterkt wanneer je toch maar besluit te solliciteren – een tijdrovend proces door de gevraagde motivatiebrieven en aanbevelingen – om vervolgens een automatische mail terug te krijgen waarin staat dat je niet de geschikte kandidaat bent. Dan ga je op een gegeven moment overwegen om maar een stage of een traineeship te doen. Maar tegelijkertijd denk je: ik heb mijn diploma, ik zou toch gewoon een baan moeten kunnen vinden?”

Bovendien heeft Daphne nóg een reden om geen traineeship te willen. ,,Ik heb mijn bachelordiploma nu binnen, maar wil ook nog graag een master doen. Ik weet alleen nog niet precies welke. Ik heb er een paar in het buitenland op het oog, maar die kosten veel geld. Om die redenen is het voor mij gunstiger om eerst een of twee jaar te werken – om na te denken en te sparen.” Een baan die aansluit bij haar hbo-opleiding is dus het doel, maar inmiddels vraagt de twintiger zich af of dat op korte termijn wel gaat lukken.

Frustraties op LinkedIn

Hoewel Daphne heus begrijpt dat voor sommige banen bepaalde ervaring noodzakelijk is, is ze ook van mening dat bedrijven te terughoudend zijn in het aannemen van starters. ,,Het liefst houden bedrijven het leertraject zo kort mogelijk; je moet zo snel mogelijk kunnen functioneren. Ja, natuurlijk is dat fijn – en soms ook begrijpelijk – maar tegelijkertijd zo zonde dat daardoor net afgestudeerde mensen geen kans krijgen. Terwijl zij juist over een nieuwe manier van denken beschikken en een frisse wind met zich kunnen meebrengen.”

Reden genoeg voor Daphne om haar frustratie te uiten op LinkedIn. ,,Ik schrijf graag dingen van me af. Dat was ook deze keer het doel.” Dat het haar honderden likes en meer dan honderdvijftig privéberichten zou opleveren, had de afgestudeerde twintiger nooit verwacht. ,,In de comments denken mensen massaal met me mee: ze delen linkjes naar vacatures en steken me een hart onder de riem. Daar krijg ik enorm veel energie van.”

Vacatures onder de loep

Daarnaast ontvangt Daphne dankzij haar post tientallen berichtjes van recruiters. Inmiddels liggen er verschillende sollicitaties in het verschiet. Iets waar Daphne ontzettend dankbaar voor is, maar tegelijkertijd bevestigt het voor haar dat de vereiste werkervaring vaak overbodig is. ,,Nu benaderen recruiters me wél voor functies waarvoor in de vacature staat dat enkele jaren werkervaring nodig is. Daarvoor moest ik eerst ‘viral’ gaan. Schijnbaar is werkervaring dus niet altijd noodzakelijk. Maar waarom dan wel die eis?”

Daphne is dan ook van mening dat bedrijven hun vacatures weleens onder de loep zouden mogen nemen. ,,Is die werkervaring écht nodig? Of is het gewoon makkelijk om dat te vragen?” Daphne vermoedt dat laatste en zou bedrijven willen uitdagen om daarvan af te stappen. ,,Leun bijvoorbeeld iets meer op de regeling van de proefperiode: die is er om beide partijen een kans te geven om zich te bewijzen.”

Tot die tijd hoopt Daphne dat jongeren die ook net afgestudeerd zijn en haar frustraties herkennen, hoop blijven houden. ,,Hoe moeilijk het ook is, probeer je mindset om te draaien: als ze jou niet aannemen, is het ook hún gemis. Dat liet iemand in de reacties onder mijn post mij inzien. Daarnaast moet je maar denken: die baan is hoe dan ook dichtbij”, aldus Daphne tot slot. ,,Er is maar één iemand die jou die kans moet geven. Dat geeft mij houvast.”

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met The Best Social Media.

